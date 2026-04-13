ABD ve İran Nükleer Müzakerelerinde Yeni Çabalar - Son Dakika
ABD ve İran Nükleer Müzakerelerinde Yeni Çabalar

13.04.2026 16:38
Türkiye, ABD ve İran arasındaki ateşkes sürerken nükleer müzakereleri yeniden başlatmak için arabulucu oluyor.

(ANKARA) - ABD ile İran arasında 6 Nisan'da varılan iki haftalık ateşkesin süresi dolmadan, nükleer müzakereleri yeniden başlatmak için diplomatik çabaların hız kazandığı bildirildi. ABD medyası, Türkiye'nin de arabuluculuk sürecinde aktif rol üstlendiğini belirtti.

ABD merkezli Axios'un haberine göre Türkiye, Pakistan ve Mısır'dan temsilciler, arabuluculuk çabaları kapsamında gelecek günlerde ABD ve İran'la temaslarını sürdürecek. Arabulucuların taraflar arasındaki temel anlaşmazlıkları azaltmayı hedeflediği belirtildi.

İsmi belirtilmeyen bölgeden bir kaynak ve bir ABD'li yetkiliye dayandırılan haberde, tarafların hala bir anlaşmanın mümkün olduğuna inandığı ve 21 Nisan'da sona ermesi beklenen ateşkes öncesinde yeni bir müzakere turunun gerçekleştirilebileceği ifade edildi.

Müzakereler hakkında bilgi sahibi bir kaynak, sürecin tamamen tıkanmadığını belirterek, "kapının henüz kapanmadığı, tarafların pazarlığı sürdürdüğü" değerlendirmesinde bulundu.

ABD'li bir yetkili de İran'ın daha esnek bir tutum sergilemesi halinde anlaşmaya varılabileceğini söyledi.

İran'ın Pakistan Büyükelçisi Rıza Emiri Moghadam ise İslamabad görüşmelerinin başarısız olmadığını, aksine diplomatik sürecin temelini oluşturduğunu ifade etti.

Kaynak: ANKA

Orta Doğu, Diplomasi, Türkiye, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD ve İran Nükleer Müzakerelerinde Yeni Çabalar - Son Dakika

SON DAKİKA: ABD ve İran Nükleer Müzakerelerinde Yeni Çabalar - Son Dakika
Advertisement
