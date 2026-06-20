ABD ve İran Teknik Görüşmeler İçin Bürgenstock'ta Buluşuyor - Son Dakika
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ABD ve İran Teknik Görüşmeler İçin Bürgenstock'ta Buluşuyor

20.06.2026 17:50
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Pakistan, ABD ile İran arasındaki teknik görüşmelerin yarın İsviçre'de yapılacağını duyurdu.

Pakistan, ABD ile İran arasındaki teknik seviyedeki görüşmelerin yarın İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında yapılacağını duyurdu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İslamabad Mutabakatı'nın imzalanmasının ardından, 21 Haziran'da İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında teknik düzeyde görüşmeler yapılacak." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, görüşmelere ABD ve İran temsilcilerinin yanı sıra arabulucu sıfatıyla Pakistan ve Katar'dan da yetkililerin katılacağı bildirildi.

İran, mutabakat zaptının uygulanması ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının durdurulmasını görüşmek üzere bir heyetin bu akşam İsviçre'ye gideceğini açıklamıştı.

İran-ABD arasında varılan mutabakat

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

İslamabad Mutabakatı adı verilen mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, Lübnan dahil olmak üzere savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından tarafların, nihai anlaşmaya varılması için İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi konularda kısa süre içinde 60 günlük müzakere sürecine başlaması bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD ve İran Teknik Görüşmeler İçin Bürgenstock'ta Buluşuyor - Son Dakika

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