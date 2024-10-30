ABD ve İsrail'den başarılı hava savunma tatbikatı - Son Dakika
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ABD ve İsrail'den başarılı hava savunma tatbikatı

İsrail ve ABD, Demir Kubbe entegre hava savunma sisteminin canlı atış tatbikatını başarıyla tamamladı.

30.10.2024 17:49
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İsrail Savunma Bakanlığı, ABD donanmasının Demir Kubbe ile entegre edilmiş hava savunma sisteminin canlı atış tatbikatını başarıyla tamamladığını duyurdu.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD deniz kuvvetlerinin İsrail'in kısa menzilli hava savunma sistemi Demir Kubbe füzelerinin entegre edildiği hava savunma sisteminin ilk canlı atış tatbikatını tamamladığı belirtildi.

Tatbikatı yapılan hava savunma sisteminin, İsrailli Rafael Gelişmiş Savunma Sistemleri ve ABD'li Raytheon Missiles & Defense (RMD) tarafından geliştirilen, Demir Kubbe'nin Tamir füzeleri ve füze rampalarının birleştirildiği ABD radar ve komuta kontrol merkezine dayandığı bildirildi.

Tatbikatta hava savunma sisteminin tam olarak çalıştırıldığı ve hedeflere başarılı bir şekilde müdahale ettiği ifade edildi.

Deniz kuvvetleri için mobil füze rampası

Ayrıca, deniz kuvvetleri için özel olarak geliştirilen Demir Kubbe'nin mobil füze rampalarının sürekli ateşleme kapasitesinin de test edildiği aktarıldı.

Tatbikatın, orta menzilli müdahale kabiliyetine sahip yeni bir prototip sistemi değerlendirmek üzere geliştirme ve tedarik etme planının bir parçası olarak bütüncül bir eğitim programı ve testlerin tamamlanmasının ardından gerçekleştiği kaydedildi.

Hava savunma sisteminin tam olarak kullanılmasının test edildiği tatbikatta, mobil fırlatma rampası ve Demir Kubbe'nin zorlu durumlar karşısındaki müdahale kapasitesinin de test edildiği kaydedildi.

Demir Kubbe'nin Tamir füzelerinin, seyir füzelerini, insansız hava araçlarını, çeşitli füzeleri, top ve havan mermilerini önleyebileceği aktarıldı.

Açıklamada, karşı füzelerin deniz kuvvetleri için uyarlanması ve eğitim desteği hususunda ABD'li Raytheon şirketinin ortaklığında İsrailli Rafael şirketi tarafından geliştirildiği belirtildi.

İsrail'in, Demir Kubbe, Davut Sapanı, Arrow 1 ve Arrow 2 olmak üzere 4 katmandan oluşan bir hava savunma sistemine sahip olduğu bildirildi.

ABD, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te şiddetli saldırılarını başlatmasından bu yana İsrail'e özellikle askeri alanda olmak üzere "şartsız" destek sağlarken, Filistin ve uluslararası çevreler İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde işlediği suçlardan ABD'yi de sorumlu tutuyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 163 Filistinli öldü, 101 bin 510 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD ve İsrail'den başarılı hava savunma tatbikatı - Son Dakika

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