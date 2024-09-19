ABD ve İsrail Güvenlik Görüşmesi

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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile telefon görüşmesinde bölgesel güvenlikle ilgili gelişmeleri ele aldı.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamaya göre, Austin ve İsrailli mevkidaşı Gallant, Lübnan'da Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarının patlamasının ardından gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Orta Doğu'daki güvenlikle alakalı gelişmeleri değerlendirdi.

Austin'in, Orta Doğu'da gerilimi azaltma çabalarına bağlılığını vurguladığı belirtilen açıklamada, esirlerin serbest kalmasını sağlayacak ateşkes anlaşmasına varılmasının ve İsrail-Lübnan sınırındaki çatışmalarda kalıcı diplomatik çözüm sağlanmasının önceliğini de yeniden teyit ettiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Bakan Austin'in, "Lübnan Hizbullahı, İran ve diğer bölgesel ortaklarından gelecek tehditler" karşısında ABD'nin İsrail'e desteğini yinelediği aktarıldı.

Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması

Lübnan'da 17 Eylül'de Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetti, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişi yaralandı.

Ülkede 18 Eylül'de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu da 20 kişi öldü, 450'den fazla kişi yaralandı.

Lübnanlı yetkililerin olaydan sorumlu tuttukları İsrail'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar yaşanıyor.