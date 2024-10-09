ABD ve Japonya İlişkilerinde Tarihi İlerleme

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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen ile telefon görüşmesinde, ilişkilerin tarihi ilerleme kaydettiğini belirtti.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamaya göre, Austin, Japon mevkidaşı Nakatani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Austin, ilişkilerin tarihi ilerleme kaydettiği bir dönemde Nakatani'yi yeni görevinden dolayı tebrik etti.

İkili, ABD-Japonya ittifakının komuta ve kontrolünü modernize etme kararlılıklarını dile getirdi.

Savunma Bakanları ayrıca özgür ve açık bir Hint-Pasifik için bölgesel ortaklarla savunma işbirliğini derinleştirmenin önemine vurgu yaptı.

Öte yandan Austin, yakın zamanda Japon mevkidaşı ile yüz yüze görüşmeyi umduğunu ifade etti.