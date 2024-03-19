BİRLEŞMİŞ ABD ve Japonya, devletlerin uzayda dünyanın yörüngesine yerleştirilmek üzere nükleer veya diğer silahlar geliştirmemesi çağrısı yapan karar tasarısını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) sundu.
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, BMGK'da "nükleer silahlardan arındırılmaya" ilişkin oturumda konuşma yaptı.
Dış Uzay Anlaşması kapsamında devletlerin sorumluluklarını yerine getirmesi çağrısı yapan Thomas-Greenfield "nükleer silahların Dünya'nın yörüngesine yerleştirilmesinin tehlikeli ve kabul edilemez olacağını" söyledi.
Thomas-Greenfield, BMGK'ye, Japonya ile ortak bir karar tasarısı sunduklarını aktardı.
Bu karar tasarısıyla Dış Uzay Anlaşması kapsamında tarafların temel yükümlülüklerinin yinelendiğini ifade eden Thomas-Greenfield, devletlerin, dünyanın yörüngesine yerleştirilmek üzere özel olarak nükleer veya diğer silahlar geliştirmemesi çağrısı yapıldığını da kaydetti.
Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko da oturumda dış uzayda, barışın önemini vurgulayarak bu konudaki yasal yükümlülüklere uyulması gerektiğini belirtti.
BM Genel Sekreteri Guterres'ten "Oppenheimer" değerlendirmesi
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de "son dönemlerde jeopolitik gerilimlerin nükleer savaş riskini artırdığını" belirtti.
Atom bombasının geliştirilmesi sürecini anlatan ABD yapımı "Oppenheimer" filmine değinen Guterres, "İnsanlık ikinci bir Oppenheimer'dan sağ çıkamaz." ifadesini kullandı.
Aralarında ABD ve Rusya'nın da bulunduğu yaklaşık 114 ülkenin imzaladığı 1967 tarihli Dış Uzay Anlaşması, uzaya nükleer silahların veya diğer kitle imha silahlarının yörüngeye yerleştirilmesini yasaklıyor.
Son Dakika › Güncel › ABD ve Japonya, Dünya'nın yörüngesine silah yerleştirilmemesi çağrısı yaptı - Son Dakika
21 Mart Dünya Down Sendromu Günü dolayısıyla Down sendromlu çocuk ve gençler, TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti. Ziyarette Down sendromu farkındalığının önemi vurgulandı ve 21 Mart'ta yapılacak panel hakkında bilgi verildi. Ayrıca, farkındalık için farklı renkteki çoraplarla fotoğraf çekimi yapıldı.
Rize Belediyesince hayata geçilecek "Kültür Çarşısı Projesi"nin temeli atıldı.
Endonezya'nın Batı Cava eyaletinin Bogor kentinde bir tür geleneksel sarı erişte olan "mie glosor" yapan bir işçi, 18 Mart 2024. (Fotoğraf: Sandika Fadilah/Xinhua)
Tüm Emeklilerin Sendikası, Kızılay'da basın açıklaması yaparak emeklilerin yaşam koşullarının giderek zorlaştığını belirtti. Emeklilerin beslenme, alışveriş yapma ve sağlık hizmetlerine erişim gibi temel ihtiyaçlarının karşılanamadığı vurgulandı. Sendika üyeleri, taleplerinin dikkate alınmaması halinde mitingler düzenleyeceklerini açıkladı.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP'ye katılan İYİ Parti üyelerine rozetlerini takarak siyasi ayrımları kırdıklarını ve bu birlikteliğin tüm Türkiye'ye örnek olacağını belirtti.
Erciyes Üniversitesi'nde AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ve Rektör Prof. Dr. Fatih Altun'un katılımları ile "Toplumda Sosyolojik Gelişmeler" konulu toplantı düzenlendi. Toplantıda, toplumun sosyal değişimi, bu değişimin yönü ile aileye, çocuğa, kadına ve erkeğe olan etkileri, bu değişimin zararlarının önüne geçilmesi konularında, ERÜ'de yürütülen çalışmalar hakkında akademisyenlerle görüş alışverişinde bulunuldu.
Kayseri ilinde düzenlenen kulüplü küçük erkekler hentbol il birinciliği müsabakaları sona erdi. Melikgazi İzzet Öksüzkaya Orta Okulu Gençlik ve Spor Kulübü-A takımı il birinciliğini elde etti.
Mega kentin trafiğin yoğun olduğu noktalarda bir anda ortaya çıkarak sürücüleri şaşırtan 'İstanbul'un Yıldızları' grubu, Beşiktaş'ta basın açıklaması yaptı. Grup, İstanbul'un karşı karşıya olduğu sorunlara çözümler getirecek bir dönüm noktası olan 31 Mart seçimlerinde Murat Kurum'a destek verdiklerini belirtti. Ayrıca, İstanbul'un deprem gerçeğiyle yüzleştiğini ve Murat Kurum'u depreme hazırlıkta bir şans olarak gördüklerini ifade ettiler.
Sizin düşünceleriniz neler ?