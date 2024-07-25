ABD ve Kanada, Çin ve Rusya'ya ait 4 savaş uçağını tespit etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD ve Kanada, Çin ve Rusya'ya ait 4 savaş uçağını tespit etti

Kuzey Amerika Havacılık Savunma Komutanlığı (NORAD), Alaska kıyılarındaki uluslararası hava sahasında Çin ve Rusya'ya ait 2'şer savaş uçağının tespit edildiğini duyurdu. Söz konusu uçaklar ABD ve Kanadalı savaş uçakları tarafından durdurulmadı ve bölgedeki faaliyet bir tehdit olarak algılanmadı. Alaska'daki ADIZ'ın egemen hava sahasının bittiği yerde uluslararası olarak tanımlandığı ve güvenlik açısından bu alanı kullanan uçakların tespitinin önemli olduğu vurgulandı.

25.07.2024 09:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ve Kanada'nın Kuzey Amerika için havacılık ve uzay alanında koruma sağlayan birleşik kuruluşu Kuzey Amerika Havacılık Savunma Komutanlığı (NORAD), Alaska kıyılarındaki uluslararası hava sahasında Çin ve Rusya'ya ait 4 savaş uçağının tespit edildiğini duyurdu.

NORAD'dan yapılan açıklamada, Alaska'nın Hava Savunma Tanımlama Bölgesi'nde (ADIZ) Rusya'ya ait 2 adet Tu-95 tipi uçak ve Çin'a ait 2 adet H-6 bombardıman uçağının tespit edildiği ve takibe alındığı belirtildi.

İlgili 4 hava aracının ABD ve Kanadalı savaş uçakları tarafından durdurulduğuna işaret edilen açıklamada, "Söz konusu savaş uçakları ABD veya Kanada'nın hava sahasına giriş yapmadı, uluslararası hava sahasında kaldılar. Bölgedeki faaliyet bir tehdit olarak algılanmadı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Kuzey Amerika'daki faaliyetlerin takibine devam edileceği, Alaska'daki ADIZ'ın egemen hava sahasının bittiği yerde uluslararası olarak tanımlandığını ve güvenlik açısından bu alanı kullanan uçakların tespitinin önemli olduğu vurgulandı.

Mayısta da Rusya'ya ait 4 savaş uçağının tespit edildiği anımsatılan açıklamada, bu uçakların da bir tehdit olarak algılanmadığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Kuzey Amerika, Alaska, Kanada, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD ve Kanada, Çin ve Rusya'ya ait 4 savaş uçağını tespit etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:04 Taslak metnine ulaşıldı ABD’deki Eylem Tok, Türkiye’ye iade edilecek Taslak metnine ulaşıldı! ABD'deki Eylem Tok, Türkiye'ye iade edilecek
09:49 İstanbul’da akılalmaz kaza İETT otobüsü boşluğa düştü, yolcular panikle dışarı fırladı İstanbul'da akılalmaz kaza! İETT otobüsü boşluğa düştü, yolcular panikle dışarı fırladı
09:22 Bingöl’de bilanço ağırlaşıyor Madde bağımlısı şahsın bıçakladığı 2 kişi daha hayatını kaybetti Bingöl'de bilanço ağırlaşıyor! Madde bağımlısı şahsın bıçakladığı 2 kişi daha hayatını kaybetti
09:01 Ankara’yı sarsan iddia: Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’nun yüzüne telefonu kapattı Ankara'yı sarsan iddia: Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nun yüzüne telefonu kapattı
23:41 Netanyahu’ya ABD Kongresi’nde alkış tufanı Skandal görüntülere Türkiye’den tepki Netanyahu'ya ABD Kongresi'nde alkış tufanı! Skandal görüntülere Türkiye'den tepki
10:11 Köpekbalığı saldırısına uğrayan sörfçü Kai McKenzie’nin kopan bacağı kıyıya vurdu Köpekbalığı saldırısına uğrayan sörfçü Kai McKenzie'nin kopan bacağı kıyıya vurdu
09:58 Netanyahu Kongre’de konuşurken göstericiler ABD bayrağını yaktı Netanyahu Kongre'de konuşurken göstericiler ABD bayrağını yaktı
09:49 MasterChef Türkiye’de gergin anlar Leyla’dan Deniz’e tepki: Ben senin canın değilim MasterChef Türkiye'de gergin anlar! Leyla'dan Deniz'e tepki: Ben senin canın değilim
08:20 Motorine 1 lira 47 kuruş indirim geldi Tabeladaki rakam dün gece itibarıyla değişti Motorine 1 lira 47 kuruş indirim geldi! Tabeladaki rakam dün gece itibarıyla değişti
08:11 Bomba iddia: Şubat ayında evlenen Ebru Gündeş boşanma kararı aldı Bomba iddia: Şubat ayında evlenen Ebru Gündeş boşanma kararı aldı
03:18 Osmaniye’de iki grup arasında çıkan kavgada belediye başkanı da yaralandı Osmaniye'de iki grup arasında çıkan kavgada belediye başkanı da yaralandı
01:44 ABD Kongresi’nde krallar gibi karşılanan Netanyahu, Abdullah Gül’ü de küplere bindirdi ABD Kongresi'nde krallar gibi karşılanan Netanyahu, Abdullah Gül'ü de küplere bindirdi
00:09 Protestolara dayanamayan Netanyahu, Kongre’de ağzını bozdu: İran’ın kullanışlı ahmakları Protestolara dayanamayan Netanyahu, Kongre'de ağzını bozdu: İran'ın kullanışlı ahmakları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 10:50:49. #1.13#
SON DAKİKA: ABD ve Kanada, Çin ve Rusya'ya ait 4 savaş uçağını tespit etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement