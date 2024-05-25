ABD ve Kanada'da Üniversitelerde Filistin'e Destek Gösterileri Devam Ediyor - Son Dakika
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ABD ve Kanada'da Üniversitelerde Filistin'e Destek Gösterileri Devam Ediyor

ABD ve Kanada\'da Üniversitelerde Filistin\'e Destek Gösterileri Devam Ediyor

ABD ve Kanada'daki bazı üniversitelerde idareyle anlaşmaya varan öğrenciler Filistin'e destek gösterilerine son verirken, bazı kampüslerde eylemler devam ediyor. Wisconsin'deki Lawrence Üniversitesi ve Ontario Üniversitesi Teknoloji Enstitüsü gibi bazı üniversitelerde göstericiler, üniversite yönetimiyle anlaşmaya varılmasının ardından Filistin'e destek amacıyla kurdukları kampları sonlandırdı. Ancak Michigan'daki Wayne Devlet Üniversitesi, California Üniversitesi (UCLA), McMaster Üniversitesi, Guelph Üniversitesi ve Toronto Üniversitesi gibi üniversitelerde öğrenciler, İsrail ile ilişkili yatırımlara son verilmesi talebiyle protestolarını sürdürüyor.

25.05.2024 14:01
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ABD ve Kanada'daki bazı üniversitelerde idareyle anlaşmaya varan öğrenciler Filistin'e destek gösterilerine son verirken, bazı kampüslerde eylemler devam ediyor.

ABD basınındaki haberlere göre, Wisconsin eyaletindeki Lawrence Üniversitesinden yapılan açıklamada, göstericilerin, üniversite yönetimiyle anlaşmaya varılmasının ardından Filistin'e destek amacıyla rektörün evinin yakınlarında kurdukları kampa son verdiği ifade edildi.

Michigan eyaletindeki Wayne Devlet Üniversitesinde ise öğrenciler, üniversitenin İsrail ile ilişkili yatırımlarına son vermesi talebiyle protestolarını sürdürüyor.

Kampüste bir araya gelen öğrenciler, Gazze'ye destek vermek amacıyla kamp kurdu.

ABD'nin Los Angeles kentinde polis, California Üniversitesinde (UCLA) nisan sonu ve mayısın başındaki Filistin'e destek gösterilerinde kampüsteki çadır alanına saldıran İsrail yanlısı maskeli gruptan bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Polis, sopayla göstericilere saldırarak 1 kişiyi ağır yaralayan şüpheliyi "ölümcül silahla ağır saldırı" suçlamasıyla gözaltına aldıklarını ifade etti.

Kanada

CBC News'ün haberine göre, Ontario Üniversitesi Teknoloji Enstitüsünde öğrenciler, üniversite yönetimiyle uzlaşmaya vararak, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto ettikleri Filistin'e destek kampını sonlandırdı.

Anlaşmaya göre, üniversite yönetimi, tüm yatırım ve finansal varlıklarını kamuya açıklamayı kabul etti.

McMaster Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler, üniversitenin İsrail ile bağlantılı yatırımlarını açıklaması ve bunlara son vermesi talebiyle sürdürdükleri protestoya ilişkin yönetimle anlaşmaya vardı.

Anlaşmaya göre, kampüsteki kampa son vermeyi kabul eden öğrenciler, ilerleyen dönemlerde yatırım konusunda üniversite yetkilileriyle görüşebilecek ve yatırımlar her yıl kamuya açıklanacak.

Öte yandan, Ontario bölgesindeki Guelph Üniversitesi kampüsünde öğrenciler, üniversitenin İsrail ile bağlantılı yatırımlarını kesmesi talebiyle kurdukları Gazze ile dayanışma kampında Filistin'e desteklerini sürdürüyor.

Toronto Üniversitesinde de yüzlerce öğrenci, Filistin'e destek için kampüste kurdukları kamplarda gösterilerine devam ediyor.

Üniversite idaresi, gösterilerin ve kampın izinsiz olduğuna ilişkin duyuru yayımlayarak, yazının bir kopyasını kamp alanına astı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını ve üniversitenin İsrail ile bağlantılı yatırımlarını protesto eden göstericiler ise duyuru kağıdının üzerine "Bunun tamamını okumuyoruz. Özgür Filistin." yazdı.

Kaynak: AA

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