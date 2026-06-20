ABD ve Katar'dan İran İçin Fon Planı - Son Dakika
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ABD ve Katar'dan İran İçin Fon Planı

20.06.2026 11:50
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ABD ve Katar, dondurulmuş fonların İran'a insani yardım için kullanılmasını planlıyor.

ABD ile Katar'ın, dondurulmuş milyarlarca dolarlık fonun İran'ın "insani yardım harcamaları" için kullanılabilir hale getirilmesine yönelik plan üzerinde çalıştıkları iddia edildi.

The Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre, konuya ilişkin bilgi sahibi kaynaklar, ABD'nin Katar ile birlikte "erken mali teşvik" olarak, dondurulmuş milyarlarca dolarlık fonun, İran'ın "insani yardım harcamaları" için kullanılabilir hale getirilmesine yönelik plan üzerinde çalıştıklarını ileri sürdü.

Henüz tamamlanmamış planın, öncelikle Katar'da tutulan 6 milyar dolardan başlayarak İran'ın dünya çapında dondurulmuş tahmini 100 milyar dolarlık nakit varlığının bir kısmına erişimini sağlamayı amaçladığı iddia edildi.

Anlaşma kapsamında Katar'ın, İran Merkez Bankasının sipariş ettiği gıda, ilaç ve diğer insani yardım malzemelerinin, dondurulmuş İran varlıklarından çekilen parayla satın alınmasına izin vereceği öne sürüldü, bu varlıkların yaptırımlar nedeniyle yurt dışında bloke edilmiş petrol satışlarından sağlanan nakitten oluştuğu belirtildi.

Bu planın, savaşa ara verilmesi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik mutabakatın ardından ABD'nin, İran ile gelecek iki ay boyunca yürüteceği müzakerelerde gündeme getirmesi beklenen birçok öneriden biri olduğu kaydedildi.

İran-ABD arasında varılan mutabakat

İran ile ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

"İslamabad Mutabakatı" adı verilen mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, Lübnan dahil olmak üzere savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından tarafların, nihai anlaşmaya varılması için İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi konularda kısa süre içinde 60 günlük müzakere sürecine başlaması bekleniyor.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, İnsan Hakları, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Finans, Dünya, Katar, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD ve Katar'dan İran İçin Fon Planı - Son Dakika

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