ABD ve Suudi Arabistan'dan Kerbela'ya Saldırı - Son Dakika
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ABD ve Suudi Arabistan'dan Kerbela'ya Saldırı

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Kerbela'daki saldırıda İran Devrim Muhafızları'ndan 4 asker hayatını kaybetti.

ABD ve Suudi Arabistan'ın gece saatlerinde Irak'ın Kerbela kentine düzenlediği saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı 4 askerin öldüğü bildirildi.

Yarı resmi Mehr Haber Ajansı'na göre, ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak'ın Kerbela kentine düzenlediği saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 4 asker hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden askerlerin isimleri Ali Asgar Astane, Ebulfezl Muttaki, Murteza Ekberi ve Emir Abbas Derhemfuruş olarak açıklandı.

Irak'taki Haşdi Şabi güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, ABD-Suudi Arabistan ortak saldırılarında Bağdat, Vasıt, Ninova, Basra, Kerkük, Kerbela ve Diyala vilayetlerindeki örgüte ait resmi merkezlerin hedef alındığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD ve Suudi Arabistan'dan Kerbela'ya Saldırı - Son Dakika

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