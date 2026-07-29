ABD ve Suudi Arabistan'dan Kerbela'ya Saldırı
Kerbela'daki saldırıda İran Devrim Muhafızları'ndan 4 asker hayatını kaybetti.
ABD ve Suudi Arabistan'ın gece saatlerinde Irak'ın Kerbela kentine düzenlediği saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı 4 askerin öldüğü bildirildi.
Yarı resmi Mehr Haber Ajansı'na göre, ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak'ın Kerbela kentine düzenlediği saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 4 asker hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden askerlerin isimleri Ali Asgar Astane, Ebulfezl Muttaki, Murteza Ekberi ve Emir Abbas Derhemfuruş olarak açıklandı.
Irak'taki Haşdi Şabi güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, ABD-Suudi Arabistan ortak saldırılarında Bağdat, Vasıt, Ninova, Basra, Kerkük, Kerbela ve Diyala vilayetlerindeki örgüte ait resmi merkezlerin hedef alındığı belirtilmişti.
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