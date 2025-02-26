ABD ve Suudi Arabistan Güvenlik Ortaklığı Gelişiyor - Son Dakika
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ABD ve Suudi Arabistan Güvenlik Ortaklığı Gelişiyor

Rubio ve Prens Halid, iki ülke güvenlik ortaklığını güçlendirme yollarını görüştü.

26.02.2025 07:16
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Salman, iki ülke güvenlik ortaklığının güçlendirilmesi konusunu görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce tarafından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Rubio'nun, ülkesini ziyaret eden Suudi Arabistan Savunma Bakanı bin Salman ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamaya göre ikili, ABD ve Suudi Arabistan güvenlik ortaklığını güçlendirilme konusunu görüştü.

Açıklamada "(İkili) Suriye, Lübnan, Gazze ve bölge genelinde Kızıldeniz güvenliği ve seyrüsefer özgürlüğü dahil barış ve istikrarı ortaklaşa teşvik etmenin yollarını ele aldı." ifadesi kullanıldı.

Görüşmede Rubio, Yemen'deki Husilerin bölgesel güvenliğe yönelik tehditlerine karşı birlikte durmanın önemini vurguladı.

Riyad yönetiminden yapılan açıklamada ise görüşmede, ABD ile Suudi Arabistan arası tarihi bağlar ile uluslararası güvenlik ve barışı artırmayı amaçlayan çeşitli konularda sürdürülen çabaların ele alındığı aktarıldı.

Kaynak: AA

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