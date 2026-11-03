ABD ve Suudi savunma bakanları Husilerin saldırılarını ve bölgesel gerilimi görüştü - Son Dakika
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ABD ve Suudi savunma bakanları Husilerin saldırılarını ve bölgesel gerilimi görüştü

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Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile telefon görüşmesi yaptığını duyurdu. Görüşmede savunma alanındaki stratejik işbirliği, bölgedeki gerilimi azaltma çabaları ve Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları ele alındı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman ile ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, savunma alanında stratejik işbirliğinin yanı sıra "bölgedeki gerilimi azaltma çabaları ve Husilerin saldırılarını" görüştü.

Bakan Bin Selman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ABD Savunma Bakanı Hegseth ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Açıklamasında "dost iki ülke arasındaki savunma alanındaki stratejik işbirliği imkanlarını" ele aldıklarını bildiren Bin Selman, bölgedeki gerilimi azaltma ve gerginlikleri kontrol altına alma çabaları başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeleri değerlendirdiklerini aktardı.

Halid bin Selman ayrıca görüşmede, "Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik devam eden saldırılarının" da ele alındığını ifade etti.

Kaynak: AA
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