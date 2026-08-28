ABD ve Türkiye'den Verimli Görüşme
ABD'nin Büyükelçisi Barrack, Türkiye ile ortaklık için verimli bir görüşme yaptıklarını açıkladı.
(ANKARA)- ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, "Bölgesel istikrarı, güvenliği ve ortak refahı ilerletmek için birlikte çalışırken Türkiye'nin süregelen ortaklığına minnettarız" dedi.
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ile yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Barrack paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Bugün Türkiye'nin ABD Büyükelçisi Sedat Önal ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bölgesel istikrarı, güvenliği ve ortak refahı ilerletmek için birlikte çalışırken Türkiye'nin süregelen ortaklığına minnettarız."
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