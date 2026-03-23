ABD ve Ukrayna, Florida'da Barış Görüşmeleri Yapıyor

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, ABD ve Ukrayna heyetlerinin Florida'da ikinci günde bir araya geldiğini belirtti.

ABD öncülüğünde yürütülen müzakereler kapsamında Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirecek "kapsamlı ve kalıcı barış anlaşması" üzerinde görüşüldüğünü ifade eden Witkoff, Ukrayna için kalıcı ve güvenilir ortam oluşturulmasına yönelik başlıklar ile bölgedeki insani yardım çalışmalarına odaklanıldığının altını çizdi.

ABD heyetinde kendisinin yanı sıra Trump'ın damadı Jared Kushner ve ABD Federal Satın Alma Servisi Komiseri Josh Gruenbaum'ın yer aldığı bilgisini paylaşan Witkoff, yürütülen çalışmalara verdiği destek dolayısıyla Trump'a teşekkür etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'de bulunan Ukrayna müzakere heyetinin görüşmeleri sürdürdüğünü belirtmişti.

Zelenskiy, ABD tarafıyla iki gün boyunca görüşmelerin yapıldığını kaydederek, "Belli ki şimdilik Amerikan tarafının dikkati öncelikle İran ve o bölgedeki duruma odaklanmış durumda ancak Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü bu savaş sona ermeli." ifadesini kullanmıştı.