Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD ve Ukrayna, Florida'da Barış Görüşmeleri Yapıyor

23.03.2026 14:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ve Ukrayna heyetleri, Rusya-Ukrayna Savaşı'na çözüm arayışında Florida'da görüşüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD ve Ukrayna heyetlerinin Florida'da bir araya gelerek, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeye yönelik görüşmeleri ikinci gününde de sürdürdüğünü açıkladı.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, ABD ve Ukrayna heyetlerinin Florida'da ikinci günde bir araya geldiğini belirtti.

ABD öncülüğünde yürütülen müzakereler kapsamında Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirecek "kapsamlı ve kalıcı barış anlaşması" üzerinde görüşüldüğünü ifade eden Witkoff, Ukrayna için kalıcı ve güvenilir ortam oluşturulmasına yönelik başlıklar ile bölgedeki insani yardım çalışmalarına odaklanıldığının altını çizdi.

ABD heyetinde kendisinin yanı sıra Trump'ın damadı Jared Kushner ve ABD Federal Satın Alma Servisi Komiseri Josh Gruenbaum'ın yer aldığı bilgisini paylaşan Witkoff, yürütülen çalışmalara verdiği destek dolayısıyla Trump'a teşekkür etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'de bulunan Ukrayna müzakere heyetinin görüşmeleri sürdürdüğünü belirtmişti.

Zelenskiy, ABD tarafıyla iki gün boyunca görüşmelerin yapıldığını kaydederek, "Belli ki şimdilik Amerikan tarafının dikkati öncelikle İran ve o bölgedeki duruma odaklanmış durumda ancak Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü bu savaş sona ermeli." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Donald Trump, Diplomasi, Güvenlik, Florida, Ukrayna, Güncel, Rusya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 14:48:33. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.