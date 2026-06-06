ABD, Yahudi Mültecilere Hazır Olmalı - Son Dakika
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ABD, Yahudi Mültecilere Hazır Olmalı

06.06.2026 21:47
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FDD CEO'su Dubowitz, ABD'nin Yahudi mültecilere kucak açması gerektiğini savundu.

İsrail'in ABD'deki lobi örgütlerinden "Demokrasileri Savunma Vakfı (Foundation for Defense of Democracies/FDD)" Üst Yöneticisi (CEO) Mark Dubowitz, ABD'nin çok sayıda Yahudiyi kabul etmeye hazır olması gerektiğini savundu.

ABD'de İsrail'e yakınlığıyla bilinen FDD'nin CEO'su Dubowitz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İspanya, Fransa, İngiltere ve Kanada'da yaklaşık 1,2 milyon Yahudi'nin yaşadığını belirtti.

Bu Yahudilerin, söz konusu ülkelerdeki "en eğitimli, üretken, barışçıl ve aktif topluluklar arasında" yer aldığını ileri süren Dubowitz, ancak birçoğunun "antisemitizm, yıldırma ve tehditlerle" karşı karşıya kaldığını iddia etti.

Dubowitz, "ABD, çok sayıda Yahudi mülteciyi ağırlamaya hazır olmalıdır. İsrail de aynı şekilde, dünya çapındaki Yahudiler için bir sığınak olma rolünü yerine getirmeye hazır olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Bu toplulukların "ev olarak adlandırdıkları ülkeyi" güçlendireceğini savunan Dubowitz, "Onları koruyamayan ülkeler için kayıpları çok büyük olacaktır." açıklamasında bulundu.

Vakıf

FDD, 11 Eylül 2001 saldırılarından hemen sonra ilk olarak İbranice "gerçek" anlamına gelen "EMET" adıyla kurulmuştu.

İlk kuruluş belgelerinde, misyonu "Kuzey Amerika'da İsrail'in imajını güçlendirmek ve İsrail-Arap ilişkilerini kamuoyuna anlatmak" olarak geçiyordu, daha sonra "küresel terörizm" temasıyla kapsamını genişletti.

Vakıf, uluslararası ilişkiler literatüründe "ABD'deki İsrail lobisinin en dinamik düşünce kuruluşu bileşenlerinden biri" olarak tanınıyor.

FDD, Amerikan askeri ve ekonomik gücünün küresel ölçekte agresif şekilde kullanılmasını savunan, diplomasiyi zayıflık olarak gören, İsrail'in güvenliğini ve ABD çıkarlarını tamamen birleşik kabul eden klasik bir örgüt olarak biliniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, Yahudi Mültecilere Hazır Olmalı - Son Dakika

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