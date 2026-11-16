ABD'ye ait MQM-170 İHA, Keşm Adası güneyinde Devrim Muhafızlarınca sağlam ele geçirildi - Son Dakika
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ABD'ye ait MQM-170 İHA, Keşm Adası güneyinde Devrim Muhafızlarınca sağlam ele geçirildi

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ordusuna ait MQM-170 tipi İHA'nın Keşm Adası'nın güneyinde düzenlenen elektronik harp operasyonuyla sağlam ele geçirildiğini açıkladı. İran devlet televizyonu, ele geçirilen araca ait görüntüleri yayımladı.

TAHRAN (AA) – İran Devrim Muhafızları Ordusu, Keşm Adası'nın güneyinde ABD ordusuna ait MQM-170 tipi bir insansız hava aracını (İHA) sağlam şekilde ele geçirdiklerini duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, ABD ordusuna ait MQM-170 tipi İHA'nın Keşm Adası'nın güneyinde düzenlenen elektronik harp operasyonuyla sağlam şekilde ele geçirildiği belirtildi.

İran devlet televizyonu da ele geçirilen İHA'ya ait görüntüleri yayımladı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: ABD'ye ait MQM-170 İHA, Keşm Adası güneyinde Devrim Muhafızlarınca sağlam ele geçirildi - Son Dakika
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