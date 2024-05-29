ABD'ye İki Panda Geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD'ye İki Panda Geliyor

ABD\'ye İki Panda Geliyor

Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi, Çin'den gelecek olan 2 yaşındaki erkek panda Bao Li ve dişi panda Qing Bao'nun 2024'ün sonuna kadar ABD'ye geleceğini duyurdu. Pandaların kira sözleşmesi kapsamında Çin Yaban Hayatı Koruma Derneğine yılda 1 milyon dolar ödeneceği belirtildi. Bu panda diplomasisi programı, Çin'in diğer ülkelerle dostluğu pekiştirmek ve ülke imajını güçlendirmek amacıyla yürüttüğü bir girişimdir.

29.05.2024 16:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi, bu yıl içinde Çin'den iki pandanın geleceğini duyurdu.

Hayvanat Bahçesinden yapılan açıklamada, 2 yaşındaki erkek "Bao Li" ile dişi "Qing Bao"nun, 2024'ün sonuna kadar Çin'den geleceği belirtildi.

Pandaların Nisan 2034'te sona erecek 10 yıllık kira sözleşmesi kapsamında geleceği aktarılan açıklamada, bu süre zarfında Çin Yaban Hayatı Koruma Derneğine yılda 1 milyon dolar ödeneceği kaydedildi.

Açıklamada, panda "Bao Li"nin, 2013'te hayvanat bahçesinde doğan panda "Bao Bao"nun oğlu ve geçen yıl buradan ayrılan panda çift "Mei Xiang" ve "Tian Tian"ın torunu olduğu belirtildi.

Çin ile ABD arasında yaklaşık 52 yıldır süren "panda diplomasisi", 6 Aralık 2000'den itibaren Ulusal Hayvanat Bahçesi için kiralanan "Mei Xiang" ve "Tian Tian"ın 7 Aralık 2023'te ülkeden ayrılmasıyla sona ermişti.

Çin'in panda diplomasisi

Çin, "panda diplomasisi" olarak adlandırılan program kapsamında 20'den fazla ülkeye panda kiralıyor.

Çin halkı tarafından büyük sempati beslenen pandalar, uzun yıllardır diğer ülkelerle dostluğu pekiştirme, gerginlik yaşanan ülkelerle buzları kırma ve ülke imajını güçlendirme adına büyük rol oynuyor.

Kaynak: AA

Hayvanat Bahçesi, Hayvanlar, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'ye İki Panda Geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni’yi aradı: Filistin’i tanıyın Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'yi aradı: Filistin'i tanıyın
16:11 TBMM’den Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne Refah için acil toplanma çağrısı TBMM'den Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne Refah için acil toplanma çağrısı
15:27 Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti
14:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Musavat Dervişoğlu ile görüşmememiz için hiçbir neden yok Cumhurbaşkanı Erdoğan: Musavat Dervişoğlu ile görüşmememiz için hiçbir neden yok
10:28 İsrail’e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor Görüntüleri ilk kez yayınladılar İsrail'e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor? Görüntüleri ilk kez yayınladılar
15:19 Emlak Konut’tan yeni kampanya: Konut kredisi faizleri düşecek, vade uzayacak Emlak Konut'tan yeni kampanya: Konut kredisi faizleri düşecek, vade uzayacak
15:10 Fatih Terim, Seçil Erzan davasında şikayetçi olarak yer aldı Fatih Terim, Seçil Erzan davasında şikayetçi olarak yer aldı
13:51 Patronlar döviz kuruna isyan etti: Biz de mi fabrikaları kapatıp gidelim Patronlar döviz kuruna isyan etti: Biz de mi fabrikaları kapatıp gidelim?
13:31 Anne ve babasını vurup kafasına sıkan gencin dayısı: Uyuşturucu parası istemiş, vermeyince olayı gerçekleştirmiş Anne ve babasını vurup kafasına sıkan gencin dayısı: Uyuşturucu parası istemiş, vermeyince olayı gerçekleştirmiş
13:17 13 yaşındaki Türk kızı, sesiyle Voice of Germany Kind yarışmasına damga vurdu 13 yaşındaki Türk kızı, sesiyle Voice of Germany Kind yarışmasına damga vurdu
13:11 Beşiktaş mı Fener mi Jose Mourinho tercihini yaptı Beşiktaş mı Fener mi? Jose Mourinho tercihini yaptı
13:10 Erdoğan: Sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesini amaçlıyoruz, bunu başarabilirsek sonraki adıma gerek kalmayacak Erdoğan: Sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesini amaçlıyoruz, bunu başarabilirsek sonraki adıma gerek kalmayacak
12:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na çağrı: Çıkıp her şeyi açık açık itiraf etsin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Çıkıp her şeyi açık açık itiraf etsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 17:26:04. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'ye İki Panda Geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement