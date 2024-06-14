ABD'ye kaçan ehliyetsiz sürücü ve annesi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD'ye kaçan ehliyetsiz sürücü ve annesi yakalandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da trafik kazasında bir kişinin ölümüne neden olan ve ABD'ye kaçan ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok'un yakalandığını açıkladı. Bakan Tunç, ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinden gelen bilgiye göre iade talebi kapsamında yakalanan şüphelilerin durumunu yakından takip ettiklerini belirtti.

14.06.2024 17:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA)- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da trafik kazasında Oğuz Murat Aci'nın ölümüne neden olan, dört kişiyi yaralayarak ABD'ye kaçan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok'un yakalandığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X sosyal medya hesabından Oğuz Murat Aci'nın ölümüne neden olan ve ABD'ye kaçan ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur ile annesi yazar Eylem Tok'un yakalandığını açıkladı.

Bakan Tunç, gelişmeyi şu sözlerle duyurdu:

"ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinden bugün aldığımız bilgiye göre Eylem Tok ve Timur Cihantimur ABD de iade talebimiz kapsamında yakalanmışlardır. Süreci Bakanlık olarak yakından takip ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Adalet Bakanlığı, Yılmaz Tunç, Eylem Tok, İstanbul, trafik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'ye kaçan ehliyetsiz sürücü ve annesi yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:56 Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi Tolgahan Demirbaş, savcıyı açık açık tehdit etti: Onlarla aynı safta olmayın Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi Tolgahan Demirbaş, savcıyı açık açık tehdit etti: Onlarla aynı safta olmayın
17:35 İstanbul’da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı İstanbul'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
17:04 Bakanlık duyurdu, kurallar artık çok katı Bundan böyle her önüne gelen özel eğitim okulu açamayacak Bakanlık duyurdu, kurallar artık çok katı! Bundan böyle her önüne gelen özel eğitim okulu açamayacak
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde ABD Başkanı Biden ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile görüştü
17:58 Borussia Dortmund’un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu
17:19 Zam oranlarında hesaplar değişti Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak Zam oranlarında hesaplar değişti! Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak?
17:02 Galatasaray peşindeydi Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi
16:52 Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı
16:49 Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde İlk fotoğraflar geldi Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde! İlk fotoğraflar geldi
16:48 Ankara’yı sağanak yağış ve dolu vurdu Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi Ankara'yı sağanak yağış ve dolu vurdu! Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 19:25:49. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'ye kaçan ehliyetsiz sürücü ve annesi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement