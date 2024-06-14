ABD'ye kaçan ehliyetsiz sürücü ve annesi yakalandı

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(ANKARA)- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da trafik kazasında Oğuz Murat Aci'nın ölümüne neden olan, dört kişiyi yaralayarak ABD'ye kaçan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok'un yakalandığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X sosyal medya hesabından Oğuz Murat Aci'nın ölümüne neden olan ve ABD'ye kaçan ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur ile annesi yazar Eylem Tok'un yakalandığını açıkladı.

Bakan Tunç, gelişmeyi şu sözlerle duyurdu:

"ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinden bugün aldığımız bilgiye göre Eylem Tok ve Timur Cihantimur ABD de iade talebimiz kapsamında yakalanmışlardır. Süreci Bakanlık olarak yakından takip ediyoruz."