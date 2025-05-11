ABD'ye Mülteci Olarak Giden Güney Afrikalı Beyaz Çiftçiler - Son Dakika
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ABD'ye Mülteci Olarak Giden Güney Afrikalı Beyaz Çiftçiler

Güney Afrikalı beyaz çiftçilerin mülteci statüsü ile ABD'ye hareket eden ilk grubu yola çıktı.

11.05.2025 23:58
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ABD yönetiminin zulme ve ayrımcılığa uğradıkları iddiasıyla mülteci statüsü verdiği Güney Afrikalı beyaz çiftçilerin ilk kafilesi yola çıktı.

Güney Afrika ulusal basınında yer alan haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi tarafından "siyahların liderliğindeki hükümet tarafından ırk ayrımcılığına" uğradıkları iddiasıyla mülteci statüsü verilen beyaz Güney Afrikalılardan oluşan 49 kişilik ilk grup ABD'ye hareket etti.

Johannesburg'taki O.R. Tambo Havalimanı'ndan kalkan uçakla yola çıkan mülteci grubunun, yaklaşık 19 saatlik yolculuğun ardından Washington Dulles Uluslararası Havalimanı'nda ABD'li yetkililer tarafından etkinlikle karşılanması planlanıyor.

Güney Afrikalı beyazlara mültecilik meselesi

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika'nın 63 milyonluk nüfusunun yüzde 8'inden fazlasını oluşturan beyazların "siyahların liderliğindeki hükümet tarafından ırk ayrımcılığına" uğradığını iddia ediyor.

Güney Afrika'daki beyaz toplumun büyük bölümünü, yüzyıllar önce sömürge döneminde gelen Hollanda kökenli çiftçilerin torunları olan Afrikaner etnik grubu oluşturuyor.

Beyaz Saray'dan 7 Şubat'ta yapılan açıklamada, Güney Afrika'nın "2024 tarihli Toprak Kamulaştırma Yasası", İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı "soykırım" davası ve İran ile "yakın ilişkiler" kararı gerekçe gösterilerek, bu ülkeye yönelik yardımlara son verilmesine ilişkin yürütme kararı alındığı belirtilmişti.

Trump, ayrıca Güney Afrika yönetiminin kendilerine kötü davrandığını ileri sürerek, "beyaz Güney Afrikalı çiftçilere" mülteci statüsü verilmesini gündeme getirmişti.

ABD hükümetinin, Güney Afrika'nın yürütme başkenti Pretorya'ya gönderdiği ekiplerin, 8 binden fazla başvuruyu incelemesinin ardından yaklaşık 100 kişiye mülteci statüsü verilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'ye Mülteci Olarak Giden Güney Afrikalı Beyaz Çiftçiler - Son Dakika

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