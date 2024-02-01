ABD, Yemen\'deki Husi saldırılarında gemisavar füze ve İHA\'ları vurdu

ABD, Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından Aden Körfezi'ne doğru fırlatılan gemisavar balistik füzenin ve İran yapımı üç insansız hava aracının (İHA) vurulduğunu açıkladı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada, Husilerin kontrolündeki bölgelerden gemisavar balistik füze ateşlendiği belirtildi.
Füzenin Aden Körfezi'ne doğru fırlatıldığı kaydedilen açıklamada, balistik füzenin ve İran yapımı 3 İHA'nın düşürüldüğü bildirildi.
Açıklamada, herhangi bir yaralanma ya da hasar olmadığı aktarıldı.
CENTCOM'un başka bir açıklamasında, Yemen'deki Husilerin kontrolündeki bölgelerde "meşru müdafaa" kapsamında 1 İHA, yer kontrol istasyonu ve 10 tek yönlü saldırı İHA'sının vurularak imha edildiğini bildirdi.
Açıklamada, söz konusu İHA'ların bölgedeki ticari gemiler ve ABD Donanmasına ait gemiler için "yakın tehdit" oluşturduğunun tespit edildiği belirtildi.
Kızıldeniz'deki durum
İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.
ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.
Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.
ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.
Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.
Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.
Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.
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