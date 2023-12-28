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ABD, Yemen'deki Husilere destek sağlayan kişi ve kuruluşlara yaptırım uyguladı - Son Dakika
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ABD, Yemen'deki Husilere destek sağlayan kişi ve kuruluşlara yaptırım uyguladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Yemen'deki Husilere destek sağlayan bir kişi ve üç kuruluşu yaptırım listesine aldığını açıkladı. Açıklamada, isimleri belirtilmeyen kişi ve kuruluşların, İran merkezli İslam Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü ile teması olan ve ABD'nin yaptırım listesinde yer alan Said el-Jamal'in talimatıyla Husilere milyonlarca dolar paranın ulaştırılmasına destek sağladıkları belirtildi. ABD, İran'ın Husilere yasa dışı mali desteğine karşı mücadeleye devam edeceğini ve uluslararası topluma Husilerin ve İranlı destekçilerinin istikrar bozucu faaliyetlerine karşı durulması çağrısı yaptı.

ABD, Yemen\'deki Husilere destek sağlayan kişi ve kuruluşlara yaptırım uyguladı
28.12.2023 - 21:17,  Güncelleme: 21:17
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Yemen'deki Husilere destek sağlayan bir kişi ve üç kuruluşu yaptırım listesine aldığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller tarafından yapılan yazılı açıklamada, "ABD bugün İran'ın, Husilere uluslararası gemicilik ve diğer istikrarsızlaştırıcı faaliyetlere yönelik saldırılarına olanak sağlayan, mali yardımı kolaylaştıran bir kişi ve üç kuruluşa yaptırım kararı aldı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, isimleri belirtilmeyen kişi ve kuruluşların, "İran merkezli İslam Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü ile teması olan ve ABD'nin yaptırım listesinde yer alan Said el-Jamal'in talimatıyla Husilere milyonlarca dolar paranın ulaştırılmasına destek sağladıkları" belirtildi.

Husilerin, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde uluslararası gemiciliğe yönelik devam eden saldırılarının bölgedeki serbest ticaret akışını sekteye uğrattığı vurgulanan açıklamada, ekim ayından bu yana Husilerin, "uluslararası hukuku açıkça ihlal ederek, Yemen kıyı şeridi yakınlarından geçen ticari gemilere çok sayıda füze ve insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediği" kaydedildi.

Açıklamanın devamında, ABD'nin,"İran'ın Husilere yasa dışı mali desteğine karşı mücadeleye devam edeceği" belirtilirken, uluslararası topluma "Husilerin ve İranlı destekçilerinin istikrar bozucu faaliyetlerine karşı" durulması çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA
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