ABD, Yemen'deki Husilere Hedefli Saldırı Düzenledi

WASHINGTON, 5 Ekim (Xinhua) -- ABD Merkez Komutanlığı, Yemen'in Husilerin kontrolündeki bölgelerdeki 15 hedefe saldırı düzenlediklerini duyurdu.
Komutanlık, Cuma günü sosyal medya platformu X üzerinde yaptığı açıklamada hedefler arasında "Husilere ait saldırı amaçlı askeri tesislerin bulunduğunu" söyledi.
ABD'nin saldırıları, İsrail'in Washington ile İran'ın düzenlediği füze saldırılarına yapacağı misilleme konusundaki görüşmeleri ile İsrail'in Lübnan'a yönelik devam eden kara operasyonu esnasında geldi.
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