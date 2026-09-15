ABD Yüksek Mahkemesi, USPS'nin posta yoluyla oy kurallarını ara seçim öncesi durdurdu - Son Dakika
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ABD Yüksek Mahkemesi, USPS'nin posta yoluyla oy kurallarını ara seçim öncesi durdurdu

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ABD'de Yüksek Mahkeme, USPS'nin posta yoluyla oy kullanımına ilişkin yeni kurallarının 3 Kasım'daki ara seçim öncesi yürürlüğe girmesini engelledi. Yargıç Kavanaugh, eyalet ve yerel seçim yetkililerinin yeni gereklilikleri uygulamak için yeterli zamanı olmadığını belirtti.

ABD'de Yüksek Mahkeme, ABD Posta Servisinin (USPS) federal seçimlerde posta yoluyla oy kullanımına ilişkin getirdiği yeni kuralların kasımda yapılacak ara seçim öncesinde yürürlüğe girmesini engelledi.

Yüksek Mahkeme, USPS'nin posta yoluyla oy kullanımına getirdiği yeni düzenlemelere ilişkin kararını açıkladı.

Kararda, hükümetin yeni kuralların uygulanmasını engelleyen alt mahkeme kararının kaldırılması yönündeki talebinin reddedildiği aktarıldı.

Yargıç Brett Kavanaugh, Yüksek Mahkeme'nin kararını savunarak, eyalet ve yerel seçim yetkililerinin yeni gereklilikleri 3 Kasım'da yapılacak ara seçim öncesinde uygulamak için yeterli zamana sahip olmadığını ifade etti.

Kavanaugh, söz konusu kuralların yaklaşan seçimde uygulanmasının "keyfi ve mantıksız" olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Yüksek Mahkeme kararıyla birlikte, konuya ilişkin hukuki süreç devam ederken, posta yoluyla oy kullanmaya yönelik yeni gerekliliklerin uygulanması engellendi.

USPS yeni kurallar getirmişti

USPS, 25 Ağustos'ta, ara seçim öncesi eyaletlerdeki seçim yetkililerinin posta yoluyla oy kullanacak seçmenlerin isim ve adres bilgilerini bir portala yüklemesini gerektiren yeni kuralını duyurmuştu.

Yeni kural kapsamında eyalet seçim yetkililerinin, seçmenlerin bilgilerini "federal oy pusulalarını posta portalına" iletmesi gerektiği belirtilen açıklamada, bu bilgileri iletmeyen eyaletlere pusula gönderilmeyeceği kaydedilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, nisanda, ülkede posta yoluyla oy kullanma kurallarını sıkılaştırmayı amaçlayan bir başkanlık kararnamesi imzalamıştı.

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerinde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ve 100 sandalyeli Senatonun üçte biri yenilenecek.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Yüksek Mahkemesi, USPS'nin posta yoluyla oy kurallarını ara seçim öncesi durdurdu - Son Dakika

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