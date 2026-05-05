ABD\'de hapis cezasına çarptırılan Sinaloa kartelinin elebaşı "El Chapo" ülkesine iadesini istedi

ABD’de müebbet hapis cezası alan Sinaloa kartelinin lideri Joaquin “El Chapo” Guzman, Meksika’ya iade edilmek için başvuruda bulundu. Mahkeme, talebi reddetti.
Colorado’daki yüksek güvenlikli cezaevinde tutulan Guzman, New York Doğu Bölgesi Federal Mahkemesi’ne sunduğu dilekçede insanlık dışı muameleye maruz kaldığını öne sürdü. Yargılama sürecinde ciddi ihlaller olduğunu savunan Guzman, bazı delillerin kanıtlanmadığını iddia etti.
Ülkesine iade talebinde bulunan Guzman, hakkındaki suçlamalarla Meksika’da yüzleşmek istediğini belirtti.
Bölge Mahkemesi Yargıcı Brian Cogan, talebin “mantıksız” olduğunu ve hukuki dayanağı bulunmadığını ifade ederek başvuruyu reddetti.
2019 yılında New York’ta müebbet hapse mahkum edilen Guzman’ın liderliğini yaptığı Sinaloa karteli, ABD tarafından fentanil başta olmak üzere sentetik uyuşturucuların ana tedarikçisi olmakla suçlanıyor.
