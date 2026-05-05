ABD\'de hapis cezasına çarptırılan Sinaloa kartelinin elebaşı "El Chapo" ülkesine iadesini istedi

ABD’de müebbet hapis cezası alan Sinaloa kartelinin lideri Joaquin “El Chapo” Guzman, Meksika’ya iade edilmek için başvuruda bulundu. Mahkeme, talebi reddetti.

“KÖTÜ MUAMELE GÖRÜYORUM” İDDİASI

Colorado’daki yüksek güvenlikli cezaevinde tutulan Guzman, New York Doğu Bölgesi Federal Mahkemesi’ne sunduğu dilekçede insanlık dışı muameleye maruz kaldığını öne sürdü. Yargılama sürecinde ciddi ihlaller olduğunu savunan Guzman, bazı delillerin kanıtlanmadığını iddia etti.

“MEKSİKA’DA YÜZLEŞMEK İSTİYORUM”

Ülkesine iade talebinde bulunan Guzman, hakkındaki suçlamalarla Meksika’da yüzleşmek istediğini belirtti.

MAHKEMEDEN NET RED

Bölge Mahkemesi Yargıcı Brian Cogan, talebin “mantıksız” olduğunu ve hukuki dayanağı bulunmadığını ifade ederek başvuruyu reddetti.

FENTANİL SUÇLAMASI

2019 yılında New York’ta müebbet hapse mahkum edilen Guzman’ın liderliğini yaptığı Sinaloa karteli, ABD tarafından fentanil başta olmak üzere sentetik uyuşturucuların ana tedarikçisi olmakla suçlanıyor.