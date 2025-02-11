Abdullah Zeydan'a 3 Yıl 9 Ay Hapis Cezası - Son Dakika
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Abdullah Zeydan'a 3 Yıl 9 Ay Hapis Cezası

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan, teröre yardım suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası aldı.

11.02.2025 11:18
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Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" suçundan verilen 5 yıl hapis cezasının Yargıtayca bozulmasının ardından yeniden yargılandığı davada 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Zeydan katılmazken, avukatı salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında hazırladığı mütalaasında, Zeydan'ın cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Zeydan'ın avukatı da esasa ilişkin savunma yapmak için süre ve reddihakim talebinde bulundu.

Talepleri reddeden mahkeme, Zeydan'ın "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmeye teşebbüs" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde 11 Ocak 2018'deki duruşmada eski HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'ın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" suçundan 5 yıl, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapse çarptırılmasına karar verilmişti.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulmuş, Yargıtay 16. Ceza Dairesince karar bozulmuştu.

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin bozma ilamının ardından 6 Ocak 2022'de tekrar görülen davada Abdullah Zeydan'a 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilmiş, tutuklu kaldığı süreyi dikkate alan mahkeme, sanığın tahliyesine hükmetmiş, daha sonra Yargıtay 3. Ceza Dairesince karar bozulmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Abdullah Zeydan'a 3 Yıl 9 Ay Hapis Cezası - Son Dakika

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