Abdullah Zeydan'dan Yargıtay Kararına Tepki

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(ANKARA) - Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı olarak seçilen Abdullah Zeydan, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin yasaklı haklarının iadesine ilişkin verilen kararı bozmasına tepki göstererek, "Tüm halkımızı iradesi etrafında kenetlenmeye ve oynanmak istenen oyunu bozmaya davet ediyoruz. Halkımız mazbatasını hak etmeyen hırsızlara, talancılara, çetelere verilmesini asla kabul etmeyecektir" çağrısında bulundu.

Van İl Seçim Kurulu, 31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 55,48 oy ile Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın seçilme haklarının geri alındığı gerekçesiyle mazbatayı seçimi ikinci sırada tamamlayan AK Parti adayı Abdulahat Arvas'a vermişti. Kamuoyunda tepki çeken bu karara ilişkin itirazı değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu, mazbatanın Zeydan'a verilmesini kararlaştırmış ve Zeydan görevine başlamıştı.

Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin yasaklı haklarının iadesine ilişkin dün verdiği karara X hesabından tepki gösterdi. Zeydan, şunları kaydetti:

"Oyunu bozmaya davet ediyoruz"

"Önce yerel mahkeme 'memnu haklarınızı' geri verecek, seçime gireceksiniz ve yüzde 55,5 oyla eş başkan seçileceksiniz. Sonra da 'kusura bakmayın! Biz yanlış hesap yapmışız, memnu haklarınızı geri alıyoruz' diyeceksiniz. Yüz binlerin iradesini, seçme-seçilme hakkını nereye koyacaksanız? Halkımız 31 Mart'ta da mazbatasına, iradesine, demokrasiye ve adalete sahip çıktı! Bugün de sahip çıkacaktır. Halkımız mazbatasını hak etmeyen hırsızlara, talancılara, çetelere verilmesini asla kabul etmeyecektir. Tüm halkımızı iradesi etrafında kenetlenmeye ve oynanmak istenen oyunu bozmaya davet ediyoruz."