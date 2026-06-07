Abdurrahim Karakoç 14. Yıl Dönümünde Anıldı

ŞAİR ve yazar Abdurrahim Karakoç, vefatının 14'üncü yıl dönümünde Ankara'daki mezarı başında anıldı.

Abdurrahim Karakoç'un vefatının 14'üncü yıl dönümü nedeniyle Bağlum Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi. Törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, merhum şairin çocukları Türk İslam Karakoç ve Enderhan Karakoç ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende Karakoç'un mezarına çiçekler bırakıldı, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

'ÖMRÜNÜ TÜRK MİLLETİNE ADADI'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, "Abdurrahim ağabey sadece bir şair, bir düşünür, bir mütefekkir değildi; o bir okuldu. Ömrünü Türk milletine, İslam davasına adamış büyük bir insandı. Abdurrahim Karakoç'u anlatmak için kelimeler yetmez. O sadece güzel şiirler yazan bir insan değildi. O bir ruh insanıydı. O bir mana insanıydı. Her bir dizesinde muazzam bir derinlik, muazzam bir ruh ve milletimizi millet yapan ruh kökleri bulunmaktaydı. İşte onun güzel dizelerinde ifade ettiği gibi; 'Gölgesinde otur ama yaprak senden incinmesin. Temizlen de gir mezara, toprak senden incinmesin. Toz konmasın sakın sana, hakkı geçer halkın sana. Gücenmesin yakın sana, uzak senden incinmesin' dizelerinin şairi, büyük mütefekkiri onu anmak, onun evlatlarının, onun dostlarının dostu olmaktan iftihar ediyoruz, gurur duyuyoruz. Bugün aynı zamanda hem Abdurrahim Karakoç Beyefendi'nin vefat yıl dönümü, aynı zamanda Cahit Zarifoğlu'nun da vefat yıl dönümü ve Mevlana İdris'in de vefat yıl dönümü. Bu vesileyle Türkçemizin büyük şairleri, büyük insanlarını bir kez daha rahmetle, duayla anıyoruz. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Biz de AK Parti Kültür Sanat Politikaları Başkanlığı olarak Başkanımız Türk İslam Karakoç'un muhterem babası ve Türkiye'nin de büyük şairi, sadece onun babası değil, pek çok gencimizin, pek çok insanımızın manevi yol göstericisi Abdurrahim Karakoç'u anmaktan iftihar ediyoruz" dedi.

Merhum şairin oğlu AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkan Yardımcısı Türk İslam Karakoç ise "Herkesin babası gibi bizim babamız da bizim için kıymetliydi. Milletin bağrından çıkanları, millet her zaman bağrına basmıştır. Bu vesileyle yine hemşehrimiz olan Cahit Zarifoğlu ve Mevlana İdris'i de değişik zamanlarda doğmuş ama aynı istikamete yürümüş. Bu kalem ve kelam erbaplarını rahmetle, minnetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun" ifadelerini kullandı.

Merhum şairin oğlu, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Enderhan Karakoç ise "Ben bir dörtlük okumak istiyorum; 'İman kaynağımdır tevhid havuzum, İslam'ın dışında arama beni. Muhammed'ül-Emin tek kılavuzum, putların peşinde arama beni.' Dolayısıyla Abdurrahim Karakoç'u anlamak, Abdurrahim Karakoç'u hissetmek, Abdurrahim Karakoç'a dokunmak şiirleriyle mümkün. Babam da bunu arzulamıştı. Zaten toplumda bunu gördü. Her zaman da yaşıyor, yaşatıyor. Bu vesileyle tüm dostlara teşekkür ediyorum" dedi.