Abdurrahman Gazi Türbesi Restorasyona Kavuşuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Abdurrahman Gazi Türbesi Restorasyona Kavuşuyor

Abdurrahman Gazi Türbesi Restorasyona Kavuşuyor
05.07.2025 11:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'daki Abdurrahman Gazi Türbesi ve çevresi, restorasyon çalışmalarıyla yenilenecek.

İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in sancaktarlığını yapan ve sahabe olarak bilinen Abdurrahman Gazi'nin Erzurum'daki türbesi ve çevresi, başlatılan restorasyon çalışmasıyla yeni görünümüne kavuşacak.

Palandöken Dağı'nın eteğinde 16. yüzyıldan bu yana ziyaret edilen Abdurrahman Gazi Türbesi ve Camisi, başta çevre iller olmak üzere Türkiye'nin birçok kentinden ziyaretçileri ağırlıyor.

Vatandaşların gün içerisinde vakit namazlarını da kıldığı cami ve türbeye gelen ziyaretçiler, dua edip, Kur'an-ı Kerim okuyarak ibadetlerini yapıyor.

Tescilli binada, Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğünce yeni restorasyon çalışması başlatıldı. Cami ve türbe tarihine uygun materyallerle restore edilirken, Erzurum'un izlenebileceği seyir terası da yapılacak.

"Etap etap çalışma yaparak çehresini değiştirmeyi hedefliyoruz"

Vakıflar Bölge Müdürü Murat Uslu, AA muhabirine, Erzurum'un tarihi ve kültürel derinlikleriyle Türkiye'nin kadim şehirlerinden olduğunu, Abdurrahman Gazi Hazretleri'nin ise kentin manevi önderliği yaptığını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak geçen yıl Abdurrahman Gazi Türbesi çevresinde ilk etap çalışması yaptıklarını dile getiren Uslu, bunun devamı niteliğinde ikinci etap restorasyonuna başladıklarını belirtti.

Türbe ve caminin, eğimli alanda bulunmasından dolayı sürekli teknik ekiplerin kontrolünde olduğunu bildiren Uslu, şöyle devam etti:

"Etap etap çalışma yaparak buranın çehresini değiştirmeyi hedefliyoruz. Bu sene yapacağımız çalışmada, öncelikle türbenin girişlerindeki ve şadırvanlardaki metal aksamlar ahşaplarla değiştirilecek. Caminin özellikle bayan girişi bir seyir terası şeklinde yapılarak hem bayan girişinin önünü ferahlatılacak hem de hakim tepedeki türbeden Erzurum'un seyredilebileceği ortam hazırlanacak. İç tarafta da 1-2 dokunuşta bulunacağız. O çalışma da bittikten sonra durumu tekrar analiz edip, üçüncü etaba ihtiyaç var mı yok mu karar vereceğiz."

Uslu, tarihi ve tescilli türbedeki çalışmaların, birçok kurulla titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.

Yaklaşık 6 aylık fizibilite çalışması sonrası çalışmanın başlatıldığını, kısa süre sonra restorasyonun tamamlanacağını belirten Uslu, "Erzurum, kadim medeniyetinden, tarihi ve kültürel yapısından dolayı ciddi derecede turist alan bir şehir. İnanç turizm noktasında ana losyonlardan biri de Abdurrahman Gazi Türbesi ve zaviyesi. Dolayısıyla 'Bu turizmi nasıl artırabiliriz, buraya gelenleri burada en rahat ve ferah şekilde nasıl ağırlayabiliriz?' gibi soruların üzerinde düşünerek çalışmaları başlatıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, erzurum, Kültür, Turizm, Güncel, Cami, Son Dakika

Son Dakika Güncel Abdurrahman Gazi Türbesi Restorasyona Kavuşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osayi Samuel yeni takımına 3 yıllık imzayı attı Osayi Samuel yeni takımına 3 yıllık imzayı attı
Günler sonra ortaya çıktı İşte Bakan Fidan konuşurken MKYK üyelerinin telefonlarına giden mesaj Günler sonra ortaya çıktı! İşte Bakan Fidan konuşurken MKYK üyelerinin telefonlarına giden mesaj
Tüfekle oyun 14 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı Tüfekle oyun 14 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı
Nico Williams’tan 10 yıllık imza Nico Williams'tan 10 yıllık imza
Buca’da ekipler alevlerin arasında kaldı: Öleceksek de birlikte öleceğiz Buca'da ekipler alevlerin arasında kaldı: Öleceksek de birlikte öleceğiz
Beşiktaş’ın, Avusturya kampı kadrosu belli oldu Beşiktaş'ın, Avusturya kampı kadrosu belli oldu
Beşiktaş’a transfer olan Tammy Abraham soluğu Ayasofya Camii’nde aldı Beşiktaş'a transfer olan Tammy Abraham soluğu Ayasofya Camii'nde aldı
Kene nasıl tespit edilir Profesörden açık renkli örtü tüyosu Kene nasıl tespit edilir? Profesörden açık renkli örtü tüyosu
Kırkpınar’a günler kala acı olay 25 yaşında hayatını kaybetti Kırkpınar'a günler kala acı olay! 25 yaşında hayatını kaybetti
Acun Ilıcalı’ya transfer yasağı Hull City bu karar sonrası harekete geçti Acun Ilıcalı'ya transfer yasağı! Hull City bu karar sonrası harekete geçti
Roma’da akaryakıt istasyonunda patlama 20’den fazla yaralı var Roma'da akaryakıt istasyonunda patlama! 20'den fazla yaralı var

09:44
Hintli komutandan Bayraktar SİHA hazımsızlığı Türkiye’yi düşman ilan etti
Hintli komutandan Bayraktar SİHA hazımsızlığı! Türkiye'yi düşman ilan etti
08:43
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı
07:57
CHP’li belediyelere yeni operasyon Zeydan Karalar ve Muhittin Böcek gözaltında
CHP'li belediyelere yeni operasyon! Zeydan Karalar ve Muhittin Böcek gözaltında
14:23
Bakanlık ifşa etti: Ünlü Türk markasının siyah çayında boya tespit edildi
Bakanlık ifşa etti: Ünlü Türk markasının siyah çayında boya tespit edildi
14:22
Yasak aşk, kürtaj, tehdit Sabri Sarıoğlu hakkında bomba iddia
Yasak aşk, kürtaj, tehdit! Sabri Sarıoğlu hakkında bomba iddia
14:16
Cezaevindeki yasak ilişki skandalını ortaya çıkardı, sokak ortasında infaz edildi
Cezaevindeki yasak ilişki skandalını ortaya çıkardı, sokak ortasında infaz edildi
14:13
3 büyüklerde Thomas Partey hareketliliği
3 büyüklerde Thomas Partey hareketliliği
14:12
Sıcak havalarda ter kokusunu azaltan çözüm Tanesi 65 lira
Sıcak havalarda ter kokusunu azaltan çözüm! Tanesi 65 lira
14:04
Fenerbahçe’ye kötü haber Jonathan David’i resmen açıkladılar
Fenerbahçe'ye kötü haber! Jonathan David'i resmen açıkladılar
13:46
Üç ilimize temmuz ayında lapa lapa kar yağdı
Üç ilimize temmuz ayında lapa lapa kar yağdı
13:30
Eski muhtar 3 kardeşi peş peşe katletti
Eski muhtar 3 kardeşi peş peşe katletti
13:23
Altın alırken hapse girebilirsiniz Tebligatlar gelmeye başladı
Altın alırken hapse girebilirsiniz! Tebligatlar gelmeye başladı
13:20
Roma’da akaryakıt istasyonunda patlama 20’den fazla yaralı var
Roma'da akaryakıt istasyonunda patlama! 20'den fazla yaralı var
13:06
Acun Ilıcalı’ya transfer yasağı Hull City bu karar sonrası harekete geçti
Acun Ilıcalı'ya transfer yasağı! Hull City bu karar sonrası harekete geçti
13:06
Kırkpınar’a günler kala acı olay 25 yaşında hayatını kaybetti
Kırkpınar'a günler kala acı olay! 25 yaşında hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2025 11:49:22. #7.13#
SON DAKİKA: Abdurrahman Gazi Türbesi Restorasyona Kavuşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.