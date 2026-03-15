Abdurrahman Mustafa, STM Başkanı Seçildi

Suriye Türkmen Meclisi (STM), Halep'in kuzeyindeki Çobanbey beldesinde düzenledikleri genel kurul toplantısında Abdurrahman Mustafa'yı Meclis Başkanı seçti.

Türkmen nüfusun yoğun yaşadığı Çobanbey beldesinde düzenlenen STM'nin 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlık seçimi yapıldı.

Genel kurulda yapılan oylama sonucunda delegelerin çoğunluğunun oyunu alan Mustafa, Suriye Türkmen Meclisi Başkanlığı görevine getirildi.

STM Başkanı Mustafa, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün Suriye Türkmenleri özgür iradeleri ile beni Suriye Türkmen Meclisi Başkanlığı görevine layık gördüler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bugün kazanan Türk-İslam alemi olmuştur. Şerefli bir halkın birliğini, iradesini ve geleceğini taşıyan büyük bir emaneti yüklendiğimizin farkındayız. Türkmenler olarak Suriye'nin dününde vardık, bugün de varız, yarın da eşit ve güçlü bir aktör olarak var olacağız."

Suriye Türkmen Meclisi 6'ncı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Çobanbey'de yapılmış, STM Başkanlığına Mehmet Türkhan seçilmiş, ancak sağlık sorunları nedeniyle görevi Cuma Öztürk üstlenmişti.

Meclisin 5. Olağan Kongresi de 24 Kasım 2019'da Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Çobanbey'de düzenlenmişti.