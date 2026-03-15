Üye Girişi
Son Dakika Logo

Abdurrahman Mustafa, STM Başkanı Seçildi

15.03.2026 02:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye Türkmen Meclisi, Çobanbey'de yapılan genel kurulda Abdurrahman Mustafa'yı başkan seçti.

Suriye Türkmen Meclisi (STM), Halep'in kuzeyindeki Çobanbey beldesinde düzenledikleri genel kurul toplantısında Abdurrahman Mustafa'yı Meclis Başkanı seçti.

Türkmen nüfusun yoğun yaşadığı Çobanbey beldesinde düzenlenen STM'nin 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlık seçimi yapıldı.

Genel kurulda yapılan oylama sonucunda delegelerin çoğunluğunun oyunu alan Mustafa, Suriye Türkmen Meclisi Başkanlığı görevine getirildi.

STM Başkanı Mustafa, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün Suriye Türkmenleri özgür iradeleri ile beni Suriye Türkmen Meclisi Başkanlığı görevine layık gördüler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bugün kazanan Türk-İslam alemi olmuştur. Şerefli bir halkın birliğini, iradesini ve geleceğini taşıyan büyük bir emaneti yüklendiğimizin farkındayız. Türkmenler olarak Suriye'nin dününde vardık, bugün de varız, yarın da eşit ve güçlü bir aktör olarak var olacağız."

Suriye Türkmen Meclisi 6'ncı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Çobanbey'de yapılmış, STM Başkanlığına Mehmet Türkhan seçilmiş, ancak sağlık sorunları nedeniyle görevi Cuma Öztürk üstlenmişti.

Meclisin 5. Olağan Kongresi de 24 Kasım 2019'da Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Çobanbey'de düzenlenmişti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Suriye, Kültür, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 03:07:00. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.