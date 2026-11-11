Abiy Ahmed, COP31'de 1 trilyon dolarlık kamu borcu için düzenleme istedi

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, "Yüksek borçlanma maliyetinin ülkelerin dayanıklılığa yatırım yapma kabiliyetini sınırladığının farkındayız. Onların düşürülmesi bizim toplu anlamda güvenilirliğimizi etkileyecektir. Bu anlayışla çok taraflı finansal kuruluşların borç verme çalışmaları düzenlenmelidir." dedi.

Ahmed, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi Açılış Programı'nda konuştu.

"Türkiye hükümetine ve halkına sıcak bir şekilde bizleri karşıladıkları için teşekkür etmek istiyorum." ifadesini kullanan Ahmed, zirvenin resmi "Müzakereler Başkanı" görevini üstlenen Avustralya'ya da teşekkür etti.

Ahmed, Etiyopya'da iklim eyleminin bir ekonomi politikası olduğunu belirterek, yüksek sıcaklık, kuraklık ve sel felaketlerinin ülkeler üzerindeki etkisine ve bunların ardından toparlanmanın zor olduğuna dikkati çekti.

Başbakan Ahmed, bu nedenle yerel topluluklar ve yerel yönetimlerle çalışarak daha erkenden harekete geçmeye ve ailelerin inşa ettiklerini korumaya gayret ettiklerini dile getirdi.

"İklimimiz sınırlarımızın ötesinde de önem taşıyor. Bizim elektriğimizin yüzde doksanından daha fazlası sudan geliyor, komşu ülkelere vermiş olduğumuz elektrik de dahil olacak şekilde." ifadelerini kullanan Ahmed, yağmur suyunun Etiyopya'nın dünyaya sağladığı "Arabica" kahvesinin üretiminde önem taşıdığını ancak iklim koşullarındaki değişimlerin tarlaları etkilediğini söyledi.

Ahmed, Etiyopyalıların 56 milyardan fazla fidan diktiğine dikkati çekerek, bozulmuş arazilerin düzeltilmesi ve ormanların genişletilmesi çalışmaları yaptıklarını kaydetti.

Şehirler içerisinde de sellere karşı korumalar oluşturduklarını, barajlar kurduklarını ve kirlenen nehirleri temizlediklerini belirten Ahmed, "Rüzgar, güneş ve jeotermal enerjiyi geliştirirken bir taraftan da nükleer için planlama yapıyoruz ki kurak bir sene bizim ekonomimize daha az zarar versin." dedi.

Ahmed, uydu verilerini kullanarak arazileri takip ettiklerini, yapay zekayı kullanarak hava tahminlerini iyileştirdiklerini ve çiftçilere erken uyarılar sağladıklarını söyleyerek, uyarının ancak insanların harekete geçme imkanı olursa etkili olabileceğinin altını çizdi.

Finansman düzenlemesi gündemi

Sağlanacak finansman üzerinde hızlıca anlaşmaya varılması çağrısında bulunan Ahmed, şöyle devam etti:

"Güvenilir finansman için işbirliğine ihtiyaç var. Ülkeler arasında rekabet giderek artıyor ancak biz bir salonda iklimi konuşuyoruz, kalkınmayı başka bir salonda konuşuyoruz, ticaret ve finansmanı iki farklı salonda daha konuşuyoruz. Ancak çoğumuzun dördüne birden ihtiyacı var. Bu salonların her birinde inşa etmeyi kararlaştırdığımız geleceğimizi nasıl finanse edeceğimizi sormalıyız. Gelişmekte olan ülkelerin kamu borcu neredeyse 1 trilyon dolara ulaştı. Yüksek borçlanma maliyetinin ülkelerin dayanıklılığa yatırım yapma kabiliyetini sınırladığının farkındayız. Onların düşürülmesi bizim toplu anlamda güvenilirliğimizi etkileyecektir. Bu anlayışla çok taraflı finansal kuruluşların borç verme çalışmaları düzenlenmelidir."

Ahmed, petrolle çalışan araçların ithalatını yasakladıklarına ve elektrikli araçlara geçtiklerine işaret ederek, harekete geçmesi gereken ülkelere gelecek yıllarda daha derin kesintiler yapmaları çağrısında bulundu.

Etiyopya'nın gelecek yıl COP32'ye ev sahipliği yapacağını anımsatan Ahmed, erken eylem ve düşük gelirlilere finansman meselesinin gündemde olacağını aktardı.