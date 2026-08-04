Aborjin Polislerden Ayrımcılık Davası

Avustralya'da halihazırda polislik yapan ve daha önce bu meslekten emekli olmuş bir grup Aborjin polis, "ırksal ayrımcılık, istismar ve iftira" gerekçesiyle Northern Territory eyaletine dava açtı.

ABC News'ün haberine göre, söz konusu grup, meslekleri boyunca aşağılayıcı ve hakaret içeren söylemlere maruz kaldıklarını, Aborjin olmayan meslektaşlarından daha az maaş aldıklarını öne sürüyor.

Federal mahkemede açılan davada, Northern Territory eyaletine "ırksal ayrımcılık, istismar ve iftira" suçlamaları yöneltiliyor.

Aborjin polisler, Eylül 2024'te benzeri gerekçelerle Avustralya İnsan Hakları Komisyonuna şikayette bulunmuş ancak bu yıl başında dosya kapatılmıştı.