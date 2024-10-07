ABTTF'den Brüksel'de Eğitim Sorunlarına Dikkat

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Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF), Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Yunanistan'da yaşayan Batı Trakyalı Türk çocuklarının okul öncesi eğitime erişimde yaşadığı zorlukları anlattı.

Brüksel'de düzenlenen "Okul Öncesi Dönemde Bölgesel ve Azınlık Dilleri Öğretimi" konulu etkinliğe katılan ABTTF temsilcisi Deniz Servantie, Batı Trakya'daki Türk okullarının özerk statüsünün yasal düzenlemeler ve bakanlık kararlarıyla zayıflatıldığını belirtti.

Yunanistan'da yaşayan Batı Trakyalı Türk çocuklarının kaliteli okul öncesi eğitime erişimde yaşadığı zorlukları dile getiren Servantie, Türk toplumuna mensup çocukların eğitime eşit erişim konusunda ayrımcılığa maruz kaldığının altını çizdi.

Türkçe ve Yunanca eğitim verecek iki dilli anaokullarının bulunmaması, Türk ilkokullarının sistematik olarak kapatılması ve mevcut iki Türk ortaokul ve lisesinin ihtiyaçlarının karşılanmasında yetersiz kalınması gibi sorunları anlatan Servantie, Yunan hükümetine bu sorunların çözülmesi için çağrıda bulundu.

Yunanistan'da 2017'de başlatılan mecburi anaokulu uygulamasıyla, azınlık çocukları ilkokul öncesinde zorunlu olarak Yunanca eğitim veren devlet anaokullarına gidiyor.

Türk azınlığın, Yunanca ve Türkçe olmak üzere çift dilli anaokul talebi ise Yunan makamlarınca cevapsız bırakılıyor.