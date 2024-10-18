Abu Rahs'tan Farkındalık Protestosu

Güncel

Filistinli aktivist Abu Rahs, ABD'de düzenlenen silah fuarında İsrailli firmaların stantlarında gerçekleştirdiği çekimle alışılmadık protesto eylemi yaparak Gazze hakkında farkındalık oluşturdu.

İsrailli savunma firmalarını sert şekilde eleştiren ve bu ülkeye yönelik uluslararası silah ticaretinin İsrail'in bir yıldan uzun süredir Gazze'deki Filistinlilere karşı yıkıcı askeri güç kullanmasına nasıl yardımcı olduğuna dair soruları yeniden gündeme getiren Filistin Haber Ağı'nın (PNN) viral olan videosu, geniş çaplı tartışmalara yol açtı.

PNN'nin kurucusu aktivist Abu Rahs, Washington'daki fuarda çekim yaparak İsrailli silah tüccarlarına "bebekleri öldüren teknolojiler"le ilgili sorular yöneltti.

Fuarın İsrailli firmalara ayrılan bölümünde kayıt gerçekleştiren Rahs, silah şirketlerine ait stantları gezerek firma yetkililerine benzer sorular sordu.

Rahs'ın bu eylemi pek çok kişiyi şaşırttı ve internette milyonlarca kişinin tepkisine yol açtı.

Görüntüler, sosyal medya platformlarında, özellikle X'te hızla ilgi gördü ve milyonlarca görüntüleme, beğeni ve yeniden paylaşım aldı.

Videonun son anlarında fuar personeli, Rahs'ın çekim yapmasını engellemeye çalıştı. Rahs ise yılmadı ve polis çağrılana kadar çekime devam etti.

Aktivizme alışılagelmişin dışında yaklaşmak gerekiyor

Fuarda İsrailli silah tüccarlarıyla karşı karşıya gelen Rahs, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Her zaman tehditler alıyorum, bu önemli değil ama sonunda polisi getirdiler." dedi.

Rahs, aktivizme alışılagelmişin dışındaki yaklaşımına dikkati çekerek, şiddet ve acının normalleştirilmesini kırmak için çatışmayı yeni bir perspektiften göstermek istediğini söyledi.

İnsanların rutinin içinde kaybolduğuna işaret eden Rahs, "Bu videonun bu kadar ses getireceğini düşünmemiştim ama bence yaratıcı olmak çok önemli çünkü biz insan zihni olarak her şeyi normalleştiriyoruz. Bu aynı mesaj ama yeni bir açıdan, yeni bir perspektiften çünkü herkesin farklı bir bakış açısı var." diye konuştu.

Rahs, yaklaşımının temelinde güçlü mesajlar vermek için risk almanın çoğu zaman gerekli olduğu inancının yattığını vurgulayarak, "Yapılmadığını görmek istediğiniz şey nedir? Yani kendi çerçevenizde neler yapabileceğinizi düşünmeye çalışın ve yaratıcı olun." dedi.

Ağır sansür de dahil olmak üzere sürekli zorluklarla karşılaşmasına rağmen PNN'nin mesajını iletmeye devam edeceğini belirten Rahs, "Kesinlikle ağır bir sansür var. Filistin'le ilgili herhangi bir şeyle güçlü bir ilgi veya ivme yakalarsanız muhtemelen bir tür sansüre çarpacaktır. 7 Ekim 2023'ten bu yana 10 TikTok hesabımı sildiler yani durmadan bir şeyler yapıyorum ama siliyorlar ama daha fazlası gelecek. O yüzden herkes dikkat etsin." ifadelerini kullandı.