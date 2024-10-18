Abu Rahs'tan Farkındalık Protestosu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Abu Rahs'tan Farkındalık Protestosu

Filistinli aktivist Abu Rahs, ABD'deki silah fuarında İsrailli firmaları eleştirerek protesto etti.

18.10.2024 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistinli aktivist Abu Rahs, ABD'de düzenlenen silah fuarında İsrailli firmaların stantlarında gerçekleştirdiği çekimle alışılmadık protesto eylemi yaparak Gazze hakkında farkındalık oluşturdu.

İsrailli savunma firmalarını sert şekilde eleştiren ve bu ülkeye yönelik uluslararası silah ticaretinin İsrail'in bir yıldan uzun süredir Gazze'deki Filistinlilere karşı yıkıcı askeri güç kullanmasına nasıl yardımcı olduğuna dair soruları yeniden gündeme getiren Filistin Haber Ağı'nın (PNN) viral olan videosu, geniş çaplı tartışmalara yol açtı.

PNN'nin kurucusu aktivist Abu Rahs, Washington'daki fuarda çekim yaparak İsrailli silah tüccarlarına "bebekleri öldüren teknolojiler"le ilgili sorular yöneltti.

Fuarın İsrailli firmalara ayrılan bölümünde kayıt gerçekleştiren Rahs, silah şirketlerine ait stantları gezerek firma yetkililerine benzer sorular sordu.

Rahs'ın bu eylemi pek çok kişiyi şaşırttı ve internette milyonlarca kişinin tepkisine yol açtı.

Görüntüler, sosyal medya platformlarında, özellikle X'te hızla ilgi gördü ve milyonlarca görüntüleme, beğeni ve yeniden paylaşım aldı.

Videonun son anlarında fuar personeli, Rahs'ın çekim yapmasını engellemeye çalıştı. Rahs ise yılmadı ve polis çağrılana kadar çekime devam etti.

Aktivizme alışılagelmişin dışında yaklaşmak gerekiyor

Fuarda İsrailli silah tüccarlarıyla karşı karşıya gelen Rahs, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Her zaman tehditler alıyorum, bu önemli değil ama sonunda polisi getirdiler." dedi.

Rahs, aktivizme alışılagelmişin dışındaki yaklaşımına dikkati çekerek, şiddet ve acının normalleştirilmesini kırmak için çatışmayı yeni bir perspektiften göstermek istediğini söyledi.

İnsanların rutinin içinde kaybolduğuna işaret eden Rahs, "Bu videonun bu kadar ses getireceğini düşünmemiştim ama bence yaratıcı olmak çok önemli çünkü biz insan zihni olarak her şeyi normalleştiriyoruz. Bu aynı mesaj ama yeni bir açıdan, yeni bir perspektiften çünkü herkesin farklı bir bakış açısı var." diye konuştu.

Rahs, yaklaşımının temelinde güçlü mesajlar vermek için risk almanın çoğu zaman gerekli olduğu inancının yattığını vurgulayarak, "Yapılmadığını görmek istediğiniz şey nedir? Yani kendi çerçevenizde neler yapabileceğinizi düşünmeye çalışın ve yaratıcı olun." dedi.

Ağır sansür de dahil olmak üzere sürekli zorluklarla karşılaşmasına rağmen PNN'nin mesajını iletmeye devam edeceğini belirten Rahs, "Kesinlikle ağır bir sansür var. Filistin'le ilgili herhangi bir şeyle güçlü bir ilgi veya ivme yakalarsanız muhtemelen bir tür sansüre çarpacaktır. 7 Ekim 2023'ten bu yana 10 TikTok hesabımı sildiler yani durmadan bir şeyler yapıyorum ama siliyorlar ama daha fazlası gelecek. O yüzden herkes dikkat etsin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Yaşam, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Abu Rahs'tan Farkındalık Protestosu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:24 Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı
00:07 Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor Bebek katilleri ’Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek’ demiş Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor! Bebek katilleri 'Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek' demiş
23:02 İstanbul’da kritik görüşme: Bakan Fidan, Hamas üyeleriyle görüştü İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan, Hamas üyeleriyle görüştü
21:48 Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu
20:37 Böyle yüzsüzlük görülmedi Bebek katillerinin ifadeleri pes dedirtti Böyle yüzsüzlük görülmedi! Bebek katillerinin ifadeleri pes dedirtti
11:22 Hikmet Karaman’ın yeni takımı herkesi şaşırttı Hikmet Karaman'ın yeni takımı herkesi şaşırttı
11:07 Oktay Kaynarca’dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı Oktay Kaynarca'dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı
11:06 Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı!
11:01 Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş
10:51 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum
10:32 Hindistan’da yılan tarafından ısırılan adam, yılanı boynuna sarıp hastaneye gitti Hindistan'da yılan tarafından ısırılan adam, yılanı boynuna sarıp hastaneye gitti
10:23 Gıda denetimleri okulları da kapsayacak Gıda denetimleri okulları da kapsayacak
10:18 Aksaray’da 7 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı görüntüsü ortaya çıktı Aksaray'da 7 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı görüntüsü ortaya çıktı
10:10 İçişleri Bakanlığı, terörist kategorisinde ödül tarifesini değiştirdi İçişleri Bakanlığı, terörist kategorisinde ödül tarifesini değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2024 06:58:08. #1.13#
SON DAKİKA: Abu Rahs'tan Farkındalık Protestosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.