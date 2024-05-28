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Aç kalan ayılar yayla evlerini talan etti...Yayla yolunda rastladığı ayıya 'Senin ağzını yerim ben' diyerek biberonla süt verdi

RİZE - Rize'de kış uykusundan uyanan ayılar yüksek rakımlarda karnını doyuramayınca insanların yaşam alanlarına kadar inmeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde bir vatandaş Çamlıhemşin ilçesine bağlı Gito Yaylası yolunda rastladığı yavru ayıya 'Senin ağzını yerim ben' diyerek biberonla süt vererek o anları kayıt altına almıştı. Hemşin İlçesi'ne bağlı Kantarlı Köyü'nde de bir yavru ayı yemek ararken yine vatandaşların kamerasına yansıdı.

İkizdere İlçesi'ne bağlı Anzer Yaylası'nda ise yaylada yiyecek bulmaya çalışan ayılar girdikleri evleri talan etti. Yaylaya çıkan vatandaşlar evlerinin talan edilmiş halde buldu. Ayılar kapıları kırarak girdikleri evlerin içerisinde ne bulurlarsa parçaladı.