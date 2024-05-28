Aç kalan ayılar yayla evlerini talan etti - Son Dakika
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Aç kalan ayılar yayla evlerini talan etti

Rize'de kış uykusundan uyanan ayılar yüksek rakımlarda yiyecek bulamayınca insanların yaşam alanlarına inmeye başladı. Ayılar, Gito Yaylası yolunda bir vatandaşın biberonla süt verdiği yavru ayı ve Kantarlı Köyü'nde yemek ararken görüntülenen bir yavru ayıdan sonra Anzer Yaylası'nda evleri talan etti. Ayılar, kapıları kırarak girdikleri evlerdeki eşyaları parçaladı.

28.05.2024 22:56
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Aç kalan ayılar yayla evlerini talan etti...Yayla yolunda rastladığı ayıya 'Senin ağzını yerim ben' diyerek biberonla süt verdi

RİZE - Rize'de kış uykusundan uyanan ayılar yüksek rakımlarda karnını doyuramayınca insanların yaşam alanlarına kadar inmeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde bir vatandaş Çamlıhemşin ilçesine bağlı Gito Yaylası yolunda rastladığı yavru ayıya 'Senin ağzını yerim ben' diyerek biberonla süt vererek o anları kayıt altına almıştı. Hemşin İlçesi'ne bağlı Kantarlı Köyü'nde de bir yavru ayı yemek ararken yine vatandaşların kamerasına yansıdı.

İkizdere İlçesi'ne bağlı Anzer Yaylası'nda ise yaylada yiyecek bulmaya çalışan ayılar girdikleri evleri talan etti. Yaylaya çıkan vatandaşlar evlerinin talan edilmiş halde buldu. Ayılar kapıları kırarak girdikleri evlerin içerisinde ne bulurlarsa parçaladı.

Kaynak: İHA

İkizdere, Rize, Hayvanlar, Olay, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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