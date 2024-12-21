Aç Kalan Domuzlar Köye İndi

Domuz sürüsü yerleşim bölgelerini mesken tuttu
ELAZIĞ - Elazığ'ın Palu ilçesinde aç kalan domuz sürüsü, yerleşim bölgelerine kadar indi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Hasbey köyünde domuz sürüsü görüntülendi. Aç kalan domuz sürüsü bir süre ormanlık alanda yiyecek aradı. Köy sakinleri tarafından cep telefonu ile görüntülenen domuz sürüsü daha sonra gözden kayboldu.
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