Access Projesi, TİSK Ödülleri'nde 'Gençlerin Yolunu Açanlar' Kategorisinde Ödüllendirildi - Son Dakika
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Access Projesi, TİSK Ödülleri'nde 'Gençlerin Yolunu Açanlar' Kategorisinde Ödüllendirildi

Access Projesi, TİSK Ödülleri\'nde \'Gençlerin Yolunu Açanlar\' Kategorisinde Ödüllendirildi

Türk Eğitim Derneği'nin yürüttüğü Access Projesi, TİSK'in düzenlediği ödül töreninde gençler için sağladığı katkılardan dolayı ödül aldı. Proje, fırsatları kısıtlı öğrencilerin İngilizce becerilerini geliştirmeyi ve 21'inci yüzyıl becerileri kazandırmayı hedefliyor.

10.12.2024 10:52  Güncelleme: 10:53
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TÜRK Eğitim Derneği'nin (TED), Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ankara Büyükelçiliği iş birliğiyle yürüttüğü 'Access Projesi', Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından düzenlenen 'Ortak Yarınlar Programı' ödül töreninde, 'Gençlerin Yolunu Açanlar' kategorisinde ödüle layık görüldü.

TİSK tarafından her yıl düzenlenen ve iş dünyasının sosyal sorumluluk alanındaki en başarılı projelerinin ödüllendirildiği programda, Access Projesi ile Türk Eğitim Derneği topluma olan etkisini bir kez daha tescilledi. 2009 yılından bu yana devam eden 'Access Projesi', başarılı ancak maddi imkanları kısıtlı öğrencilerin İngilizce becerilerini geliştirmeyi ve sosyal, kültürel, dijital alanlarda yetkinlik kazanmalarını hedefliyor. Bugüne kadar Türk Eğitim Derneği'nin seçilen 32 farklı okulunda TED Okulları öğretmenleri ile uygulanan proje kapsamında 2 bin 520 öğrenci ve 64 öğretmene destek verildi. Proje, öğrencilerin yabancı dil becerilerini geliştirmekle kalmayıp, toplum hizmeti, liderlik, çevre bilinci ve teknoloji okuryazarlığı gibi 21'inci yüzyıl becerileri kazanmalarını da sağlanıyor. Eğitim sürecinde tüm materyaller ve ulaşım ihtiyaçları proje tarafından karşılanıp, öğrencilere yüz yüze ve online olarak eğitim veriliyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Access Projesi, TİSK Ödülleri'nde 'Gençlerin Yolunu Açanlar' Kategorisinde Ödüllendirildi - Son Dakika

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