AÇG Havzasında Yeni Anlaşma İmza Atıldı

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Azerbaycan'ın en büyük petrol yatağı Azeri-Çırak- Güneşli (AÇG) havzasının paydaşları, havzadaki doğal gazın araştırılması, değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve üretimi hususunda yeni anlaşma imzaladı.

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketinden (SOCAR) yapılan açıklamada, AÇG havzasının işletilmesini ve petrolün dünya pazarlarına sürülmesini öngören ve ülkenin ekonomik gelişiminde büyük pay sahibi olan "Asrın Anlaşmasının" 30. yıldönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, etkinlik kapsamında AÇG havzasının paydaşları olan British Petroleum (BP), SOCAR, MOL, INPEX, Equinor, ExxonMobil, Türkiye Petrolleri (TP), ITOCHU ve ONGC Videsh Limited (OVL) yetkililerinin havzadaki doğal gazın, araştırılması, değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve üretimi hususunda anlaşmaya imza attığı belirtildi.

Yeni anlaşmanın 2049 sonuna kadar geçerli olacağı ve paydaşların bu anlaşmadaki hisselerinin petrol anlaşmasındaki hisselerle aynı olacağı kaydedildi.

AÇG havzası petrol yatakları, BP öncülüğündeki konsorsiyum tarafından işletiliyor. Bugün yataklarda BP yüzde 30,37, SOCAR yüzde 25, MOL yüzde 9,57, INPEX yüzde 9,31, Equinor yüzde 7,27, ExxonMobil yüzde 6,79, TP yüzde 5,73, ITOCHU yüzde 3,65, ONGC Videsh Limited (OVL) ise 2,31 paya sahip.