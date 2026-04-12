Hürmüz Boğazı Kapanırsa Avrupa'da Jet Yakıtı Krizi Kapıda

Airports Council International (ACI) Europe, Hürmüz Boğazı'nın üç hafta içinde yeniden açılmaması halinde Avrupa'da jet yakıtı sıkıntısının kritik seviyeye ulaşacağı uyarısında bulundu. Financial Times ve Corriere della Sera'nın haberlerine göre, ACI Europe Genel Direktörü Olivier Jankovec, parafin rezervlerinin hızla azaldığını ve askeri faaliyetlerin tedarik üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu belirtti.

Mektupta, durumun ilk bildirilenden daha kritik olduğu vurgulanarak, özellikle gelecek yazın yoğun turizm sezonunda havayolu programlarının risk altında olduğuna dikkat çekildi. Dünya jet yakıtı arzının yaklaşık yüzde 40'ı Hürmüz Boğazı üzerinden geçiyor ve Avrupa'daki bazı ülkelerin stratejik rezervleri yalnızca sekiz ila 10 gün yetecek seviyede bulunuyor.

Jet yakıtı fiyatı ton başına yaklaşık bin 573 dolara çıkarak çatışma öncesi seviyenin iki katını aştı ve bu artışın Avrupa ekonomisi üzerinde ciddi bir yük oluşturabileceği değerlendiriliyor. ACI Europe, Avrupa Komisyonu'ndan ortak satın alma gibi olağanüstü önlemleri değerlendirmesini istedi ve artan maliyetlerin havayolu şirketlerini sefer azaltmaya zorladığı belirtildi.