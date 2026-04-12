Hürmüz Boğazı Kapanırsa Avrupa'da Jet Yakıtı Krizi Kapıda
Hürmüz Boğazı Kapanırsa Avrupa'da Jet Yakıtı Krizi Kapıda

12.04.2026 07:39
Hürmüz Boğazı'nın kapanması durumunda Avrupa'da jet yakıtı sıkıntısının kritik seviyeye ulaşabileceği ve havayolu programlarının risk altında olduğu belirtiliyor. ACI Europe, durumun aciliyetine dikkat çekerek olağanüstü önlemler talep etti.

Airports Council International (ACI) Europe, Hürmüz Boğazı'nın üç hafta içinde yeniden açılmaması halinde Avrupa'da jet yakıtı sıkıntısının kritik seviyeye ulaşacağı uyarısında bulundu. Financial Times ve Corriere della Sera'nın haberlerine göre, ACI Europe Genel Direktörü Olivier Jankovec, parafin rezervlerinin hızla azaldığını ve askeri faaliyetlerin tedarik üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu belirtti.

Mektupta, durumun ilk bildirilenden daha kritik olduğu vurgulanarak, özellikle gelecek yazın yoğun turizm sezonunda havayolu programlarının risk altında olduğuna dikkat çekildi. Dünya jet yakıtı arzının yaklaşık yüzde 40'ı Hürmüz Boğazı üzerinden geçiyor ve Avrupa'daki bazı ülkelerin stratejik rezervleri yalnızca sekiz ila 10 gün yetecek seviyede bulunuyor.

Jet yakıtı fiyatı ton başına yaklaşık bin 573 dolara çıkarak çatışma öncesi seviyenin iki katını aştı ve bu artışın Avrupa ekonomisi üzerinde ciddi bir yük oluşturabileceği değerlendiriliyor. ACI Europe, Avrupa Komisyonu'ndan ortak satın alma gibi olağanüstü önlemleri değerlendirmesini istedi ve artan maliyetlerin havayolu şirketlerini sefer azaltmaya zorladığı belirtildi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Ünlülere yeni dalga operasyon! Eski hakem de gözaltında
Operasyonda yeni dalga! Cem Adrian ve İlker İnanoğlu'na gözaltı kararı
21 saatlik zirveden sonuç çıkmadı! İşte müzakereleri kilitleyen 2 madde
Pakistan'dan ABD ve İran'a "Ateşkesi sürdürün" çağrısı
Olay iddia: Lübnan, Hizbullah'ın silahsızlandırılması için ABD'den yardım isteyecek
İslamabad'da 21 saatlik görüşme! ABD ve İran kararını duyurdu
