Acı Kahve, Altın Portakal'da Prömiyer Yapacak - Son Dakika
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Acı Kahve, Altın Portakal'da Prömiyer Yapacak

Tek mekanda geçen Acı Kahve filmi, 8 Ekim'de Uluslararası Antalya Film Festivali'nde gösterilecek.

30.09.2024 10:16
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Tek mekanda ve tek gecede geçen "Acı Kahve" filmi, ilk gösterimini 8 Ekim'de Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yapacak.

Rodin Film yapımcılığında, Işık Sanat ve B.A. & Partners ortaklığında çekilen filmin senaryosunu ve yönetmenliğini Soner Sert üstleniyor. Filmin başrollerinde Nazan Kesal, Buçe Buse Kahraman, Reha Özcan, Şerif Erol, Atay Yıldız, Benian Dönmez ve Name Önal yer alıyor.

Film, hikayesi ve oyuncu kadrosunun yanı sıra çekimlerin omuz kamerası kullanılarak yapılması ve dinamik bir görüş açısı sunmasıyla dikkati çekiyor.

Bir aylık ön hazırlık sürecinin ardından İstanbul'un Kadıköy ilçesinde sete çıkan yapım ekibi, çekimleri 4 haftada tamamladı.

Festivalde yarışacak kara komedi türündeki filmde bir kız isteme gecesinde yaşananlar konu ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Acı Kahve, Altın Portakal'da Prömiyer Yapacak - Son Dakika

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