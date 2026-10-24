Acıgöl'de akaryakıt hırsızlığı zanlısı gözaltına alındı, 400 litre motorin ele geçirildi

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde iş makinesinden akaryakıt hırsızlığı yaptığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Acıgöl Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir iş makinesinden akaryakıt hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çalışmada şüphelinin İ.T. olduğunu belirleyen ekipler, zanlının adresine operasyon düzenledi.

Şüpheli İ.T. gözaltına alınırken, ikametindeki aramada, 400 litre motorin, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, havalı tüfek, 3 dedektör, 54 tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.