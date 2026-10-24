Acıgöl'de akaryakıt hırsızlığı zanlısı gözaltına alındı, 400 litre motorin ele geçirildi - Son Dakika
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Acıgöl'de akaryakıt hırsızlığı zanlısı gözaltına alındı, 400 litre motorin ele geçirildi

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Nevşehir Acıgöl'de iş makinesinden akaryakıt hırsızlığı ihbarı üzerine gözaltına alınan zanlının evinde 400 litre motorin ele geçirildi. Aramada ayrıca 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca ve 54 tarihi eser niteliğinde obje bulundu; zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde iş makinesinden akaryakıt hırsızlığı yaptığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Acıgöl Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir iş makinesinden akaryakıt hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çalışmada şüphelinin İ.T. olduğunu belirleyen ekipler, zanlının adresine operasyon düzenledi.

Şüpheli İ.T. gözaltına alınırken, ikametindeki aramada, 400 litre motorin, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, havalı tüfek, 3 dedektör, 54 tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
Nevşehir3. SayfaGüncelSon Dakika

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