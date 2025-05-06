Acil Kalp Grefti Hava Yolu ile İletildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), acil organ nakli gereken bir hasta için Hava Kuvvetleri'ne ait ambulans uçakla Samsun'dan Ankara'ya kalp grefti getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait ambulans uçağımız ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için Samsun'dan Ankara'ya kalp grefti başarıyla ulaştırıldı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.