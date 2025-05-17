MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), acil organ nakli bekleyen bir hasta için Kara Kuvvetleri'ne ait B-200 tipi uçak ile Isparta'dan Ankara'ya kalp grefti ulaştırıldığını duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetlerimize ait B-200 tipi uçağımız ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için Isparta'dan Ankara'ya kalp greftini başarıyla ulaştırdık. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.
Son Dakika › Güncel › Acil Kalp Grefti Uçakla Ulaştırıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?