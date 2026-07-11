Acil Organ Nakli İçin Uçuş

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı ambulans uçak ile Samsun'dan Ankara'ya 1 karaciğer ve 2 böbrek grefti ulaştırıldığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

"Hayata umut taşımaya devam ediyoruz. Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığına ait ambulans uçağımız, acil organ nakli bekleyen vatandaşlarımız için havalandı. 11 Temmuz 2026 tarihinde Samsun'dan Ankara'ya 1 karaciğer ve 2 böbrek grefti."