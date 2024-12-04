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Acil Sağlık İçin Fermuar Sistemi

Acil Sağlık İçin Fermuar Sistemi

Adana ve Osmaniye'de 'Fermuar Sistemiyle Yaşama Yol Ver' kampanyası tanıtıldı; trafikte ambulansa yol verme eğitimi önem vurgulandı.

04.12.2024 16:23
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Adana ve Osmaniye'de, Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında "Fermuar Sistemiyle Yaşama Yol Ver" sloganıyla düzenlenen kampanya tanıtıldı.

Adana İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, kurumda düzenlenen toplantıda, acil sağlık hizmetleri konusunda toplumda farkındalık oluşturmak ve vatandaşları bu konuda bilinçlendirmek için Sağlık Bakanlığı tarafından "Fermuar Sistemiyle Yaşama Yol Ver" sloganıyla kampanya başlatıldığını söyledi.

Kentteki acil sağlık hizmetlerini anlatan Nacar, "Acil yardım, çoklu hasta taşıma, kar paletli, yenidoğan ve helikopter ambulanslarımızla topluma hizmet ediyoruz. Adana'da günde ortalama 700 kişi, adrese dayalı olarak bildirilen yerden ekiplerimizin organizasyonuyla alınıyor ve en yakın profesyonel sağlık kuruluşuna taşınıyor. Bu 700 kişinin hayatına mutlak bir dokunuş sergiliyoruz." dedi.

Nacar, ambulanslara yol verilmesi sayesinde hastaların hayatının kurtulabileceğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vakaya ulaşmamızı etkileyen sorunların en başında trafikte karşılaştığımız sorunlar geliyor. Şehir merkezlerinde vakaya 10 dakika altında ulaşma oranımız yüzde 96, kırsalda ise 30 dakikada ulaşım oranı yüzde 90. Ambulanslarımızın her ne kadar geçiş üstünlüğü olsa da trafik yoğunluğu ve ara sokakların uygun olmaması gibi altyapı problemlerinden dolayı ulaşmakta zorluk çekiyorlar. Fermuar sistemini, toplumumuzdaki vatandaşlarımız ve trafikte olan insanların eğitimiyle yasallaştırmak istiyoruz."

Konuşmaların ardından Nacar ve beraberindekiler Sağlık Bakanlığınca kampanya kapsamında hazırlanan videoyu izledi.

"Vatandaşlarımızın 'Fermuar Sistemi' konusunda eğitilmeleri çok önemli"

Osmaniye'de de Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında "Fermuar Sistemiyle Hayata Yol Ver" kampanyasıyla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen etkinliğe Vali Erdinç Yılmaz, Osmaniye İl Sağlık Müdür vekili Ender Erikan ile sağlık ve emniyet personeli katıldı.

Vali Yılmaz, konuşmasında, hayat kurtarmada zamanın çok önemli olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın da 'Fermuar Sistemiyle Yaşama Yol Ver' konusunda eğitilmeleri ve bilinçlendirilmeleri çok önemli çünkü o ambulans, insanı yaşama ulaştırma mücadelesi verirken zaman zaman duyarsız, anlayışsız, vurdumduymaz bazı sürücülere rastlıyoruz. Televizyonda da sosyal medyada da gördüğümüzde gerçekten çok üzülüyoruz. Hiçbir insanımızın bunu asla yapmaması gerekiyor. İnsani olarak kabul edilemez bir şey. Bize düşen o yaşam mücadelesinde, ambulans mücadele verirken bu bir yasal da zorunluluk ona yol vermek."

İl Sağlık Müdür vekili Ender Erikan da kent genelinde biri yenidoğan, biri yoğun bakım ve biri dört yataklı olmak üzere 47 ambulansla hizmet verdiklerini ifade etti.

Erikan, 28 Acil Sağlık Hizmet İstasyonu'nda 540 personelin çalıştığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kentsel vakalarımızın yüzde 98'ine ilk 10 dakika içinde ulaşabilmekteyiz. Kırsal vakalarımızın ise yüzde 94'üne ilk 30 dakika içinde ulaşmaktayız. Yılbaşından bugüne kadar toplam 45 bin 90 vakaya ulaştık. 2020 yılından bugüne ise ambulanslarımız 7 milyon 919 bin kilometre yol yaptı. Bu mesafenin büyük bölümü şehir içinde. Tam da bu yüzden ambulanslar vakaya ulaşırken veya hastayı, yaralıyı hastaneye taşırken daha hızlı ve verimli ilerleyebilmesi için 'Fermuar Sistemiyle Hayata Yol Ver' sloganıyla bir iletişim kampanyası başlatıldı. İlimizde bugünden başlayarak 2025 mayıs ayının ilk haftasına kadar etkinliklerimiz devam edecek olup kampanyayı verimli bir şekilde geçirmeyi hedefliyoruz."

Kaynak: AA

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