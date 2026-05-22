Mayında annesini kaybeden kardeşler eğitimle acılarını unutuyor

22.05.2026 11:07
Hakkari'de 16 yıl önceki mayın patlamasında annesini kaybeden Sude Naz ve Zeynep Kurt kardeşler, eğitim hayatlarına sıkı sıkıya sarıldı. Sude Naz, tıp fakültesi hayaliyle YKS'ye hazırlanırken, Zeynep lisede okuyor.

HAKKARİ'nin Geçitli köyü yakınlarında 16 yıl önce meydana gelen 9 kişinin yaşamını yitirdiği patlamada annesi Şirin Kurt'u kaybeden Sude Naz Kurt (19) ile kardeşi Zeynep (16), yaşadıkları acılara rağmen eğitim mücadelesinden vazgeçmedi. Saldırıda henüz 11 aylıkken yaralı kurtulan Zeynep, Van'daki lisede eğitimini sürdürürken, ablası Sude Naz ise üniversite sınavına hazırlanıyor. Hedefinin tıp fakültesi olduğunu belirten Sude Naz Kurt, geçen yıl girdiği sınavda sayısalda ilk 40 bine girdiğini, düşen kontenjanlar nedeniyle yerleşemediğini söyledi.

PKK'lı teröristlerin 16 Eylül 2010 tarihinde yola önceden döşediği mayın, Geçitli köyünden Hakkari'ye giden Erol Aydın (30) yönetimindeki minibüsün geçişi sırasında uzaktan kumandalı kablo düzeneğiyle patlatıldı. Patlamada minibüsteki Cane Dayan (50), Semiha Dayan (35), Eşref Gür (33), Şirin Kurt (23), Zarife Çiftçi (25), Enes Erol (22), Abuzeyt İdem (40), Nurullah Umut Çiftçi (2) ile sürücü Aydın Erol yaşamını yitirdi. Patlamada o dönem 4 yaşında olan Sude Naz ile 11 aylık kardeşi Zeynep Kurt ise yaralı olarak kurtuldu. Patlamanın ardından Hakkari ve Erzurum'daki hastanelerde tedavi gören iki kardeş 3 ay süren tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuştu. Aradan geçen yıllara rağmen yaşadığı acıyı unutmayan Sude Naz Kurt, eğitim hayatına sıkı sıkıya sarıldı.

'YKS'DE İLK 40 BİNE GİRDİM AMA YERLEŞEMEDİM'

Van'da yaşayan ve 2024 yılında Van Türk Telekom Anadolu Lisesi'nden mezun olan Sude Naz Kurt, iki yıldır girdiği YKS'de sayısal puan türünde ilk 40 bine girdiğini ancak yerleşemediğini söyledi. Olay sırasında küçük olduğu için yaşananları net hatırlamadığını belirten Kurt, "Babamın anlattıklarına göre ben 4 yaşındaydım, kardeşim Zeynep ise 11 aylıktı. O patlamadan kardeşimle birlikte yaralı kurtulduk. Çok şükür bugün sağlık durumumuz iyi. Ancak annemi ve dayımı kaybettik" diye konuştu.

'DOKTOR OLUP MEMLEKETİME HİZMET ETMEK İSTİYORUM'

Hedefinin tıp fakültesi olduğunu ifade eden Kurt, bu yıl yeniden sınava hazırlandığını belirterek şöyle konuştu:

"İki yıldır YKS'de sayısalda ilk 40 bine girdim, ama yerleşemedim. Şehit ve gazi çocukları için ayrılan ek kontenjanlara da başvurdum ancak sonuç alamadım. Şimdi dershaneye giderek tekrar hazırlanıyorum. Hedefim İstanbul Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanmak. En büyük hayalim doktor olup memleketime hizmet etmek ve Hakkari'ye vefa borcumu ödemek. Beyin cerrahisi ya da plastik cerrahi alanında uzmanlaşmak istiyorum. Bu yıl sınava daha sakin ve daha hazır gireceğime inanıyorum."

Başarısında en büyük desteği babasından gördüğünü dile getiren Kurt, "Babam her zaman yanımızda oldu. Moral verdi, bizi hiç yalnız bırakmadı. Ailemi ve vefat eden annemi gururlandırmak istiyorum" dedi.

'ŞEHİT VE GAZİ ÇOCUKLARINA DAHA FAZLA KONTENJAN VERİLSİN'

Hamit Kurt (45) ise kızlarının başarısıyla gurur duyduğunu belirterek, sivil şehit ve gazi çocuklarına yönelik kontenjanların artırılmasını istedi. Patlamada eşini kaybettiğini belirten Kurt, "Kızlarım da o olayda yaralandı. Zeynep ağır yaralıydı ve Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tedavi gördü. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan o dönemde bizimle yakından ilgilendi. Kendisine teşekkür ediyoruz" dedi. Kurt, doktor olma hayali kuran kızına kendisinin de elinden gelen desteği vereceğini söyledi.

Öte yandan, Sude Naz'ın kardeşi Zeynep Kurt'un da Van Mesut Özata Anadolu Lisesi'nde 11'inci sınıfta eğitimini sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA

