Aynı evden 4 cenaze çıktı, annenin kalbi dayanamadı

28.10.2025 00:59
Aksaray'ın Eskil ilçesinde 5 gün önce 3 oğlunun trafik kazasında kaybeden 65 yaşındaki anne Vesile Çıracı evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Çıracı'nın torunu da 10 gün önce iş kazasında hayatını kaybetmişti.

Aksaray'da aynı gün üç oğlunu trafik kazasında kaybeden anne, beş gün sonra kalp krizine yenik düştü. Aile, bir ay içinde dördüncü kaybını yaşadı.

3 ÇOCUĞUNU AYNI GÜN KAYBETTİ

Eskil ilçesi Gölyazı Yaylası'nda oturan Azmi (35), Salih (33) ve Tamer Çıracı (23) kardeşler, 23 Ekim Perşembe günü kaza geçirdi. 3 kardeşin içerisinde bulunduğu 68 AET 449 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Hasan Solak'ın kullandığı 68 ABE 988 plakalı kamyonla çarpıştı ve kazada 3 kardeş de yaşamını yitirdi. 3 çocuğunu 5 gün önce kaybeden anne Vesile Çıracı da bugün evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldı. Acılı anne, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

TORUNU DA İŞ KAZASINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kazada ölen Azmi Çıracı'nın oğlu Ruhi Can Çıracı'nın (16) da 17 Ekim'de babasının vefat ettiği bölgeye 50 metre uzaklıkta çalıştığı mobilya atölyesinde iş kazası geçirdiği belirtildi. Kereste bloğunun altında kalan Ruhi Can'ın yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

