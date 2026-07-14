Acılı Anne Oğluna Veda Etti - Son Dakika
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Acılı Anne Oğluna Veda Etti

14.07.2026 13:52
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İsrail saldırısında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Mutaz Ebu Şaar, annesiyle duygusal bir veda yaşadı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Filistinli 9 yaşındaki çocuğun annesinin oğluna vedası yürek burktu.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrinde İsrail saldırısıyla yaşamını yitiren Mutaz Ebu Şaar, annesi tarafından gözyaşlarıyla uğurlandı.

Ebu Şaar'ın annesi, İsrail saldırısında hayatını kaybeden oğlunun cenazesini öperek sarılırken, "Kalk oğlum, kalk yollarına kurban olayım. Sen benim sığınağımdın yollarına kurban olayım." dedi.

Ebu Şaar'ın babasının ve ağabeyinin de Gazze'deki İsrail soykırımı sırasında hayatını kaybettiğini aktaran Filistinli anne, "Baban gitti, kardeşin gitti... Sen benim sığınağımdın, sen de onların ardı sıra gittin. Kalk oğlum, kalk benim sığınağım." diyerek ağladı.

Acılı annenin gözyaşları içerisinde ölen oğluna sarılmasını görenler de gözyaşlarını tutamazken, "Hasbünallah ve ni'mel vekil" (Allah bize yeter, o ne güzel vekildir) diyerek kadını teselli etmeye çalıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, 3. Sayfa, İsrail, Kültür, Güncel, Dünya, Son Dakika

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