Denizli'nin Acıpayam ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Gölcük Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 1 uçak, 4 helikopter, 19 arazöz, 11 ilk müdahale aracı, 3 iş makinesi ve 121 personel sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Acıpayam'da Orman Yangınına Müdahale - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?