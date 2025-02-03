Denizli'nin Acıpayam ilçesinde otomobilin çarptığı 73 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.
Bekir A. idaresindeki 20 KZ 505 plakalı otomobil, Acıpayam- Antalya kara yolunda yolun karşısına geçen Hasan Koç'a (73) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, Koç'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Otomobilin sürücüsü karakola götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Acıpayam'da Trafik Kazası: 73 Yaşında Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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