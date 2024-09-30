Açlık ve Yoksulluk Sınırları Yükseldi - Son Dakika
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Açlık ve Yoksulluk Sınırları Yükseldi

Eylül 2024’te 4 kişilik ailenin açlık sınırı 19.830 lira, yoksulluk sınırı 64.595 lira olarak hesaplandı.

30.09.2024 16:51
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TÜRK-İŞ, eylül ayında 4 kişilik aile için açlık sınırını 19 bin 830 lira, yoksulluk sınırını 64 bin 595 lira olarak hesapladı.

TÜRK-İŞ'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Eylül 2024 sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, eylül ayında 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 19 bin 830 lira oldu.

Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 64 bin 595 lira hesaplandı.

Araştırmada, bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" aylık 25 bin 706 lira olarak belirlendi.

Ankara'da yaşayan dört kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış, bir önceki aya göre yüzde 2,90 oranında gerçekleşti.

Son 12 ay itibarıyla değişim oranı ise yüzde 48,72 olarak hesaplanırken, yıllık ortalama artış yüzde 71,23'ü buldu.

Kırmızı et fiyatı düştü

Eylül ayında süt, yoğurt, peynir ürünlerinin bulunduğu grupta fiyat değişikliği tespit edilmedi.

Et fiyatları, bu ay tavuk ürünleri dışında kısmen de olsa azaldı. Dana etinin kilogram fiyatında 26 lira, kuzu etinin kilogram fiyatında ise 12 lira azalış tespit edildi.

Palamut, hamsi, levrek, çupra gibi tezgahlarda yaygın bulunan balık çeşitlerinin kilogram fiyatları 150 ile 450 lira arasında değişiklik gösterdi.

Patates ve kuru soğan fiyatında değişiklik tespit edilmedi. Meyve fiyatlarında ortalamada 3 liralık artış tespit edilirken, sebze fiyatlarında da ortalamada 10 liralık artış görüldü.

Pirinç, bulgur, makarna ve irmiğin fiyatında da değişiklik görülmedi. Un fiyatında bazı marketlerde ürün bazlı fiyat artışları tespit edildi fakat ortalamada un fiyatları da sabit kaldı.

Ayçiçek yağının kilogram fiyatında 5 liralık artış tespit edildi. Diğer ürünlerden zeytinyağı, tereyağı ve margarin fiyatı sabit kaldı. Yeşil zeytin kilogram fiyatında 7 liralık artış tespit edilirken siyah zeytinin kilogram fiyatı ise 4 lira düştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Açlık ve Yoksulluk Sınırları Yükseldi - Son Dakika

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